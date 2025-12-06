El revival de ‘Malcolm in the Middle’ ya es una realidad: primer vídeo promocional y detalles del reencuentro en 2026

El revival de ‘Malcolm in the Middle’ ya es una realidad. Hulu ha publicado el primer vídeo promocional del evento especial que llegará en 2026 y que supondrá el regreso oficial de la icónica comedia familiar dos décadas después de su final. El avance, breve pero cargado de nostalgia, confirma que la serie volverá fiel a su espíritu original e incluye un guiño directo al primer capítulo emitido en el año 2000.

En el teaser se ve una maquinilla de afeitar retirando una enorme cantidad de pelo del torso de un hombre, una imagen que reproduce la escena en la que Lois afeitaba a Hal en el episodio piloto. Con este gesto, la plataforma subraya su mensaje: “algunas cosas nunca cambian”, incluso aunque hayan pasado 20 años desde la última emisión, en 2006.

El especial de 2026 reunirá a Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese), ofreciendo a los fans un reencuentro casi completo del reparto original. El único ausente será Erik Per Sullivan (Dewey), retirado de la actuación desde 2010. Su versión adulta estará interpretada por Caleb Ellsworth-Clark.

El revival llevará el subtítulo ‘Life’s still unfair’ (“La vida sigue siendo injusta”) y podrá verse en España a través de Disney+. La historia arrancará con Malcolm convertido en padre de Leah (Keeley Karten), una adolescente que comparte con él inteligencia, sarcasmo y carácter impulsivo, aunque con una sensibilidad mucho más marcada. La acción nos llevará hasta la fiesta por el 40º aniversario de boda de Hal y Lois, donde volverá a desatarse el habitual caos que definió a la familia en la serie original.

El regreso también ampliará el árbol genealógico de los protagonistas. Vaughan Murrae interpretará a Kelly, el nuevo hijo menor de Hal y Lois, cuya existencia fue insinuada en el capítulo final de 2006. Según adelantó Deadline, Kelly es un joven no binario, autosuficiente y sorprendentemente sabio, rasgos que prometen aportar una nueva dinámica al grupo. Además, Anthony Timpano dará vida a Jamie, el hermano más pequeño introducido en la cuarta temporada.