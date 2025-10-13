Atresmedia celebra los 20 años de Neox y Nova, referentes de la televisión temática en España

Atresmedia celebra este otoño los 20 años de emisión de Neox y Nova, dos de sus canales temáticos más emblemáticos y consolidados dentro del panorama televisivo español. Desde su lanzamiento en 2005, ambos han sabido mantener una identidad propia y reconocible, conquistando a públicos muy distintos con su apuesta por la ficción, el entretenimiento y los contenidos premium en abierto.

Durante estas dos décadas, Neox se ha consolidado como el canal de referencia en comedia y acción, con un catálogo que ha marcado a varias generaciones. Su parrilla ha reunido algunas de las series más populares del mundo, desde ‘Los Simpson’, ‘Friends’ o ‘The Big Bang Theory’, hasta ‘El joven Sheldon’ o la reciente ‘Fantasmas’, una de sus sitcoms más seguidas en las tardes.

El canal también ha apostado por el cine temático y el entretenimiento familiar, programando ciclos dedicados a sagas y protagonistas icónicos, desde la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’ hasta las películas de ‘Padre no hay más que uno’ o la saga completa de ‘Torrente’. Además, ha reservado espacio para la audiencia infantil con Neox Kidz, una franja matinal que incluye títulos de animación como ‘Pokémon’, ‘Sonic Boom’, ‘Campeones’ o ‘La abeja Maya’, manteniendo su conexión con el público más joven.

Coincidiendo con su aniversario, Neox estrenará en noviembre la temporada 36 de ‘Los Simpson’, reforzando su vínculo con la familia amarilla, que se ha convertido en el símbolo indiscutible del canal y en la serie de animación más vista en abierto en España. Además, la cadena prepara su ya tradicional programación especial de Halloween con capítulos temáticos y un “Feliz año Neox” para despedir 2025 con humor y preuvas, otra de sus citas clásicas.

Con una cuota media del 1,8% en la última temporada, Neox continúa destacando especialmente entre el público joven y el target comercial, con picos del 2,9% entre los espectadores de 25 a 34 años y del 3,1% entre los de 35 a 44 años, consolidándose como una de las marcas más fuertes de la televisión temática en España.

Por su parte, Nova ha construido su éxito sobre un sello muy distinto: la emoción, la pasión y las grandes historias. Convertida en la cadena femenina líder del sector, ha sido el espacio donde se han emitido algunas de las telenovelas más recordadas por el público, además de abrir en 2018 las puertas de la ficción turca al mercado español con títulos como ‘Fatmagül’, ‘Emanet’ o ‘Mi secreto eres tú’, todas ellas líderes en su franja.

En la última temporada, Nova volvió a liderar la televisión temática femenina con un 2% de cuota de pantalla, reforzando su posición frente a la competencia y destacando especialmente en prime time y en su bloque de novelas de tarde, donde alcanza el 3% de share.