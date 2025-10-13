Fran Perea, sobre ‘Uno más uno son 7’: “Escribí parte de la letra, pero no he pillado ni un duro”

RTVE estrenó este domingo la nueva temporada de ‘Al cielo con ella’, el programa presentado por Henar Álvarez que regresó al prime time de La 2 con una doble entrega inédita. La primera contó con Ana Belén como invitada, mientras que la segunda tuvo como protagonista a Fran Perea, quien sorprendió a la presentadora y a los espectadores con una revelación sobre los derechos de autor de su canción más famosa, ‘Uno más uno son 7’.

Durante la charla, Álvarez recordó al malagueño que lleva más de dos décadas dedicándose a la música. “¿Ha sido un camino de rosas o de rosas y espinas?”, le preguntó con humor. Perea reconoció que su inicio en el mundo musical fue “particular y complicado”, ya que surgió de su participación en la serie ‘Los Serrano’, donde interpretaba al personaje de Marcos.

“Entré vía una serie de televisión, un fenómeno fan, un personaje adolescente y en un momento complicado, porque había una discográfica, pero también una productora de televisión de por medio. Era todo muy complejo”, explicó el actor y músico, aludiendo a Globomedia, productora de la serie, que también tuvo control sobre las canciones al formar parte de las tramas de ficción.

La presentadora no tardó en interrumpirlo con sorpresa: “Espera un momento, ¿entonces tú no has pillado ni un duro de ‘Uno más uno son 7’?”. Perea confirmó entonces lo que muchos desconocían: “Pues mira, yo escribí parte de la letra de la canción, porque la canción venía de una canción de Mikel Erentxun”, reveló. El tema, que se convirtió en un himno televisivo de los años 2000, fue una adaptación de ‘Grandes Éxitos’, incluida en el álbum ‘Ciudades de paso’ del exintegrante de Duncan Dhu.

“En aquella se había puesto otra letra y yo sí escribí parte de la letra de esta”, añadió Perea, que incluso bromeó con Henar Álvarez: “¿Pero a ti te han llegado parte de los derechos? A ti tampoco, ¿no? Hostia...”. La humorista reaccionó sorprendida ante una historia que desconocía y que revela cómo el actor no aparece acreditado como autor, solo como intérprete, según los créditos que figuran en Spotify.