MTV pone fin a una era y cierra sus canales musicales en Reino Unido

Los tiempos están cambiando, que dirían Bob Dylan o Loquillo. Hoy más que nunca, esa frase cobra vital importancia después de la decisión tomada por Paramount Skydance de cerrar los canales de música de MTV en Reino Unido, poniendo fin a un capítulo fundamental de la cultura pop y de la televisión que también podría llegar a España.

El mítico canal de vídeos musicales, el primero en emitir música las 24 horas del día, se convirtió en el lugar en el que muchos jóvenes ponían cara a sus cantantes favoritos y pasaban horas delante de la televisión para replicar las coreografías de los videoclips de la época. Sin embargo, la irrupción de Youtube y otras redes sociales como TikTok o Instagram, ha acabado con su imperio.

Tal y como ha recogido la BBC, después de casi cuatro décadas, el 31 de diciembre finalizarán su emisión en Reino Unido los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, mientras que el canal principal, MTV HD, será uno de los que resistirá y seguirá emitiendo programas de entretenimiento.

Una decisión que supone el final de una era y que también afectará a diferentes mercados de Europa como Polonia y Hungría, donde se apagarán los canales musicales de Music Television, además de NickMusic, TeenMusic, Comedy Central Extra y Paramount Extra.

Del mismo modo, se espera que Paramount, cuyo objetivo pasa por reducir hasta 500 millones de dólares en costes, cese las emisiones de los espacios dedicados exclusivamente a los videoclips musicales en Francia, Australia y Brasil, según ha comunicado la cadena británica.

Este movimiento del grupo internacional de medios de comunicación se produce tras su reciente fusión, después de la compra de Paramount Global por parte de la compañía estadounidense de cine y televisión Skydance Media, y sigue en línea con las tendencias actuales del mercado, que ha visto cómo desde hace años MTV ha perdido su línea editorial musical para concentrarse en producciones de entretenimiento.

En cuanto a España, Movistar Plus+ y Orange TV son los actuales operadores que incorporan los canales musicales de la marca estadounidense, después de su breve paso por la televisión digital terrestre (TDT) en 2010.