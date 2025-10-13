Viaje al pasado
Nova rescata 'Pasión de Gavilanes' dos décadas después
El canal de Atresmedia emitirá el fin de semana del 19 de octubre la telenovela con Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Michel Brown que arrasó en los primeros años del 2000
Pocas novelas han dejado tanta huella en España como 'Pasión de Gavilanes' y su "quién es ese hombre, que me mira y me desnuda..." inicial de su banda sonora que, cada tarde en Antena 3, introducía a los millones de seguidores en la historia de amor y desamor de los hermanos Reyes y las hijas de la familia Elizondo.
Ahora, 20 años después, la telenovela no será un mero recuerdo y Atresmedia ha vuelto a apostar por ella emitiéndola el próximo fin de semana a partir de las 18:00 horas en Nova. De esta forma, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, el canal volverá a emitir los episodios de la primera temporada.
La producción colombiana llegó a España en 2005, dos años después de su debut. La televisión gallega (TVG) fue quien le dio la primera oportunidad, antes de que Antena 3 la estrenara en Canarias y después la emitiera en toda la península, alcanzando los cinco millones de espectadores en el capítulo final.
La historia sigue a los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, tres hombres marcados por la tragedia que buscan vengar la muerte de su hermana. En su camino se cruzan con las hermanas Elizondo, Norma, Sarita y Jimena, herederas de una poderosa familia.
Lo que empieza como un plan de venganza se transforma en una historia de amor apasionada, llena de secretos, enfrentamientos y giros inesperados. Con un reparto inolvidable encabezado por Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Michel Brown, la ficción escrita por Julio Jiménez se convirtió en un éxito internacional que sigue vivo en la memoria de los fans y dos décadas después volverá a televisión de la mano de Nova.
