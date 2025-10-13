Nova rescata 'Pasión de Gavilanes' dos décadas después

Pocas novelas han dejado tanta huella en España como 'Pasión de Gavilanes' y su "quién es ese hombre, que me mira y me desnuda..." inicial de su banda sonora que, cada tarde en Antena 3, introducía a los millones de seguidores en la historia de amor y desamor de los hermanos Reyes y las hijas de la familia Elizondo.

Ahora, 20 años después, la telenovela no será un mero recuerdo y Atresmedia ha vuelto a apostar por ella emitiéndola el próximo fin de semana a partir de las 18:00 horas en Nova. De esta forma, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, el canal volverá a emitir los episodios de la primera temporada.

La producción colombiana llegó a España en 2005, dos años después de su debut. La televisión gallega (TVG) fue quien le dio la primera oportunidad, antes de que Antena 3 la estrenara en Canarias y después la emitiera en toda la península, alcanzando los cinco millones de espectadores en el capítulo final.

La historia sigue a los hermanos Reyes, Juan, Óscar y Franco, tres hombres marcados por la tragedia que buscan vengar la muerte de su hermana. En su camino se cruzan con las hermanas Elizondo, Norma, Sarita y Jimena, herederas de una poderosa familia.

Lo que empieza como un plan de venganza se transforma en una historia de amor apasionada, llena de secretos, enfrentamientos y giros inesperados. Con un reparto inolvidable encabezado por Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey y Michel Brown, la ficción escrita por Julio Jiménez se convirtió en un éxito internacional que sigue vivo en la memoria de los fans y dos décadas después volverá a televisión de la mano de Nova.