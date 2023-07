Belén Esteban le confiesa a Carlota Corredera a quien va a votar en las elecciones del 23J

La campaña electoral de los políticos parece que está crispando ya no solo a la sociedad sino también a famosos. Tras las polémicas declaraciones de Ángel Garó confesando que ‘’es homosexual y de derechas’’, otro rostro mediático aprovechó el estreno de un podcast para dejar claro a quién piensa votar en las próximas elecciones del 23 de julio.

Belén Esteban se ha sentado junto a Carlota Corredera en el primer programa de su nuevo espacio de trabajo. Bajo el nombre de ‘Superlativas’, este nuevo podcast conducido por la que fue presentadora y directora de ‘Sálvame’ irá recibiendo visitas de caras conocidas para hablar de distintos temas, especialmente sobre el feminismo y la sororidad.

La llamada ‘’Princesa del pueblo’’ ha sido quien ha dado el pistoletazo de salida, especialmente con las declaraciones que ha hecho sobre su elección política de cara a las próximas elecciones. ‘’Yo sé a quién voy a votar. Estoy un poco indecisa porque a mi no me gusta que se junten varios partidos. No me gusta y estoy muy indecisa’’, comenzaba a decir la de San Blas.

‘’A lo mejor este año, el voto que siempre he hecho no va a ser’’ continuaba diciendo para dejar claro que no está de acuerdo con partidos que en vez de ir para adelante, van para atrás. A pesar de no haber dicho con claridad a quién puede ir dirigido su voto, Belén Esteban ha vuelto a mostrar su cara solidaria revelando que empatiza con personas y amigos cercanos que han luchado por unos derechos. ‘’Yo tengo gente muy cercana, amigos, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para adelante, vayan para atrás’’, concluía la empresaria.