Bryan Cranston anuncia la fecha de su retirada de la actuación

Qué duda cabe que de que Bryan Cranston ha estado presente en televisión y cine los últimos años. Según su perfil, el también director y productor comenzó su carrera en los años 80 y lleva más de cuatro décadas deleitándonos con sus actuaciones. Pero en una reciente entrevista con la revista "GQ" británica, Cranston ha puesto fecha a su retirada del cine y la televisión para disfrutar de su matrimonio.

En 1980 hizo de quaterback en la película para televisión "To Race the Wind" y su primer papel protagonista llegaría en 1987 interpretando al doctor Sheperd en "El retorno del hombre de los seis millones de dólares y la mujer biónica". Además, su cara empezó a hacerse familiar como secundario en películas como "Salvar al soldado Ryan" o series como "Canción triste de Hill Street" o "Falcon Crest". Ya en 2008 y hasta 2013 llegaría la serie que lo colmaría de fama "Breaking Bad", en la que interpretó magistralmente a Walter White durante 62 episodios.

Durante la entrevista confesó que su trabajo de actor, director y productor le había tenido ensimismado, pero ha llegado el momento de parar: "Durante los últimos 24 años, Robin ha llevado su vida siguiendo la mía. [...] Ha sido la mujer de un famoso. Ha tenido que adaptar su vida a la mía. Eso le ha dado tremendos beneficios, pero también ha hecho que seamos inconsistentes el uno con el otro. Es algo que quiero nivelar, se lo merece", afirma el actor de 67 años sobre su mujer, Robin Dearden, con la que lleva 24 años de matrimonio.

Su plan inicial es mudarse durante al menos seis meses a otro país, probablemente Francia, y pasar el tiempo cuidando el jardín y cocinando junto a su mujer. "Quiero vivir esa experiencia. Hacer excursiones, encender la chimenea y beber vino con nuevos amigos. Y no leer ningún guion. No va a ser como, 'Oh, leeré y veré qué voy a hacer'. No, es una pausa. es una parada No estaré pensando en [el trabajo]. No voy a recibir llamadas telefónicas", confiesa Cranston a "GQ". La fecha elegida es el año 2026, en la que se tomará algo parecido a un descanso y venderá su mitad de la marca de mezcal llamada "Dos Hombres Mezcal" que posee junto a Aaron Paul y cerrar la productora Moonshot Entertainment.