Cascajosa ficha a Broncano y acentúa la crisis en RTVE

El turbulento proceso de contratación de David Broncano en RTVE ha concluido. Finalmente, el buscado fichaje del presentador jienense y «La Resistencia» por Televisión Española será una realidad, como resultado de la presión ejercida desde el Gobierno sobre la Corporación Pública para competir con programas de la televisión privada que, desde Moncloa, consideran que tienen una línea política que no les beneficia. Tras la destitución de Elena Sánchez como presidenta interina y de José Pablo López como director de Contenidos, así como la dimisión de Alfonso Caballero como Secretario General, y enfrentar obstáculos en el Consejo de Administración, la aprobación del contrato de dos temporadas, con 18 meses de blindaje y un total de 155 programas, por un coste de 28 millones de euros y unas condiciones nunca vistas en el ente público, ya es una realidad.

La inclusión de David Broncano en RTVE se ha visto facilitada por un informe proporcionado por el SEPI y la Abogacía del Estado, solicitado por la presidenta interina Concepción Cascajosacuando advirtió que, tras la ausencia de Elena Sánchez, las cuentas no le daban para conseguir su objetivo. Finalmente, tras esta maniobra, el informe que sirvió para respaldar su voto de calidad en el Consejo de Administración y conseguir el objetivo que persiguió desde su nombramiento como presidenta interina provisional, algo que ha generado escozor en el interior de la Corporación, especialmente debido al vacío de poder en la dirección de Contenidos Generales tras el cese de José Pablo López y la paralización de otros proyectos.

La aprobación del fichaje contó con el respaldo de Cascajosa, Roberto Lakidain (Unidas Podemos), Juan José Baños (PNV) y Ramón Colom (PSOE), mientras que los tres consejeros del PP votaron en contra y José Manuel Martín Medem (PCE), después de proponer varias modificaciones que no fueron tenidas en cuenta, finalmente se abstuvo. La posibilidad de que Cascajosa tenga un poder desproporcionado en futuros Consejos si Elena Sánchez no asiste plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la transparencia en la gestión de RTVE. De hecho, los consejeros del PP han expresado su inquietud y planean analizar si el informe de la Abogacía del Estado cumple con los Estatutos de RTVE. Además, los trabajadores plantean la posibilidad de acusar a la directiva de administración desleal y responsabilidad contable, lo que añade más incertidumbre al panorama.

Más aún, cuando el empeño en asegurar esta incorporación aparece a todas luces injustificable, en primer lugar, por las cifras de audiencia del programa. Según datos proporcionados por dos30’ y publicados por «El Español», el programa ha experimentado una disminución significativa en su audiencia, pasando de 1.958.000 espectadores únicos en 2021 a 1.116.000 este año. Lo que representa una pérdida de 842.000 contactos. Además, la cuota de pantalla ha disminuido del 16,4% al 2,2%. Estos datos, que incluyen la emisión en línea y el diferido durante siete días, no respaldan una inversión tan costosa en todos los sentidos.

El contrato de Broncano con RTVE presenta condiciones sin precedentes que limitan significativamente la capacidad de reacción de la televisión pública en caso de que el programa no cumpla con las expectativas de audiencia. Durante los primeros 18 meses, no hay cláusula de corte, lo que significa que el programa permanecerá en el access prime time independientemente de su desempeño en audiencia. Esto deja a RTVE en una posición comprometida, sin poder reaccionar si la apuesta fracasa. Solo en la segunda temporada se contempla la posibilidad de rescindir el contrato si no se cumplen ciertos mínimos de audiencia, que se consideran «bastante bajos».

Cada temporada consta de aproximadamente 160 capítulos, emitidos de lunes a jueves, con una duración de entre 70 y 80 minutos por capítulo, y un mínimo de 155 capítulos por temporada. El costo máximo de producción por temporada es de 14.076.135,31 euros más IVA, con un máximo de 87.975,85 euros más IVA por capítulo, unos números absolutamente desproporcionado para el presupuesto público. Aunque dicen que se otorga libertad creativa a Broncano y su equipo, seguramente sus características preguntas sobre relaciones sexuales y otras cuestiones serán intervenidas por RTVE, que supervisará el contenido y se guarda el derecho sobre cambios potenciales, lo que huele a censura y alineación política.

Finalmente, la ubicación del programa en la parrilla tiene un impacto directo en el telediario, que podrá limitar o reducir su tiempo de emisión o cambiar su horario, afectando un servicio público crucial como es el de la información.

Núñez Feijóo y Ayuso lanzan dardos a Sánchez

►Tras conocerse la decisión del Consejo de Administración de RTVE, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en la sesión de control, acusó a Sánchez de «gastar esta mañana 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa para mejorar su vanidad televisiva». Mientras que Isabel Díaz Ayuso señaló las «contrataciones millonarias que intentan contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas».