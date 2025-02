¿Censura o respeto? Netflix cancela el documental de Prince

Netflix ha decidido cancelar el polémico documental sobre Prince tras alcanzar un acuerdo con los herederos del icónico artista. El anuncio, realizado a través de un comunicado en la cuenta oficial de Instagram de la familia del cantante, confirma que ambas partes colaborarán en un nuevo proyecto que contará con material exclusivo del archivo personal de Prince.

"Los herederos de Prince y Netflix llegaron a un acuerdo mutuo que permitirá desarrollar y producir un nuevo documental con contenido inédito del archivo del artista. Como resultado, el documental original no se estrenará", se detalla en el comunicado.

El documental cancelado, dirigido por Erza Edelman, estaba previsto como una serie de seis episodios que profundizaban en la vida personal del cantante, incluyendo relatos sobre su infancia y su matrimonio con Mayte García. Sin embargo, el proyecto generó controversia incluso antes de su estreno, ya que los representantes del patrimonio de Prince lo calificaron de inexacto y sensacionalista, afirmando que contenía elementos ficticios sobre la vida del artista.

Según informaciones publicadas por Variety, la producción incluía testimonios de ex parejas de Prince que lo acusaban de abuso físico y emocional. Además, The New York Times reveló que el documental abordaba de forma explícita temas delicados como el abandono de su esposa tras la pérdida de su hijo, lo que habría generado incomodidad entre los familiares del músico.

La familia de Prince expresó su preocupación por la falta de rigor en la representación de su legado, lo que derivó en el acuerdo final con Netflix para detener el proyecto y centrarse en una producción que refleje de forma más fiel su trayectoria.

El nuevo documental, aún sin fecha de estreno, promete ofrecer una mirada más íntima y respetuosa del artista de Minneapolis, cuya influencia en la música pop y el funk sigue vigente a casi una década de su fallecimiento en 2016. Netflix y los herederos de Prince buscarán honrar su memoria con un enfoque que combine material inédito y un relato más fiel a su vida y obra.