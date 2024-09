"El chavo del 8" vuelve a televisión

En agosto de 2020 una disputa entre los herederos del cómico Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", y la cadena Televisa dejaba fuera de emisión "El chavo del 8" y "El Chapulín colorado" y cualquier serie del genial creador. Desde entonces su viuda, Florinda Meza ha estado trabajando para que el público de América recupere a sus personajes más queridos. Y parece que de momento ha conseguido que una de sus series vuelva a emitirse en varios países como México, Venezuela y Brasil.

“Tesoros: ¡lo logramos! Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi Bonita Vecindad Virtual”, escribió Meza en su instagram oficial. Y es que en 2020 tras acabarse la cesión que en vida dejó el actor a Televisa, el 31 de julio de ese año, el programa dejó de emitirse en 60 países. En el testamento del comediante dejaba presuntamente como heredero principal a su hijo Roberto Gómez Fernandez, mientras que Florinda Meza había heredado dinero en efectivo y vestuarios de varios de sus personajes, así como los derechos para interpretar a “La Chimoltrufia” y dos obras literarias, Hanna y Reina Madre.

En junio de 2024 Meza anunció que llevaría a cabo un proceso legal para aclarar esta situación y ver quienes eran los verdaderos herederos de los derechos de los programas. Parece que ahora ha dado un gran paso y está previsto que "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado" vuelvan a retransmitirse el 23 de septiembre por el canal mexicano UniMás, también estará disponible en Univisión y por vía streaming en la plataforma VIX.

Meza, conocida por interpretar a Doña Florinda fue muy contundente con los hijos de su marido: “Roberto nunca se interesó por el dinero, este llegó como una consecuencia de su trabajo. Él no hubiera permitido que la serie saliera del aire en la pandemia, retirarle a los seguidores esa alegría justo cuando más la necesitaban fue terrible”. Y matizó: “Nunca he tenido un conflicto con los hijos del amor de mi vida, la última voluntad de Roberto me exige intervenir para custodiar su legado, porque él confiaba en mí y así lo dispuso en su testamento. Si ellos quieren, podemos solucionar todo esto de inmediato; es urgente que regrese la risa a los hogares”.