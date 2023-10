Cinco negritos se fueron a cenar a Almendralejo

Skyshowtime está haciendo verdaderos esfuerzos para desplegar todo su potencial dentro de nuestras fronteras. Por eso desde el primer día que pusieron un pie como plataforma en España apostaron por lo que saben que funciona con nuestro carácter: contar historias nuestras. Así y con el éxito de estrenos como «Bosé», «Las invisibles», «Mentiras pasajeras» y «Por H o por B», la plataforma hace patria y encuentra una fórmula que funciona. Y ese mismo futuro puede depararle en la producción cinematográfica. Skyshowtime acaba de estrenar su primera película española bajo el título «La Fortaleza» que viene avalada por una gran producción, la dirección de Chiqui Carabante («Los días felices») y un variopinto reparto con Fernando Cayo, Goya Toledo, Fernando Tejero, José Manuel Poga, Vito Sanz, Carla Nieto y Lola Casamayor, entre otros, y con la colaboración especial de Manuel Zarzo.

Guion macabro

Y tras una presentación escueta de los cinco personajes principales, anticipándole al espectador los distintos roles de cada protagonista, nos metemos de lleno en la historia en la que tras la muerte de Arturo Viaplana, sus cinco hijos asisten a la lectura del testamento con la esperanza de heredar su gran fortuna: Arturo (Cayo) es un empresario que necesita dinero para evitar la ejecución de la hipoteca sobre su casa familiar y así poder recuperar a su esposa; la mayor, Mónica (Toledo), vive en la ilusión de una vida ideal y un humor constantemente amargado; Jorge (Poga) es el hermano vividor, el más alejado del entorno familiar; Eduardo (Sanz), el pequeño, con horchata en la sangre y un grave problema de autoestima, y Carla Nieto como la inocente pero dañina Paula. Todos ellos acudirán a la llamada de su supuestamente fallecido padre a la casa familiar («La fortaleza») como negritos preparados para el sacrificio, puesto que el progenitor ha ideado, junto al inefable notario Fernando (Tejero), una macabra manera de legar su herencia, consistente en la finca familiar y un secreto que se llevó a la tumba.

Es inevitable la comparación con los «Diez negritos» de Agatha Christie, pero a la inversa, o más recientemente a «Puñales por la espalda», de Rian Johnson, por su parecido argumental, pero «La Fortaleza» tiene mucho de eso que hace nuestra la historia. La fachada del edificio está en Almendralejo, más castizo no se puede ser y las tretas y ardides de cada hermano para llevarse el encuentro a su terreno son cualquiera de las que se puede ver en las cenas familiares españolas. Sólo que el guión escrito por Chiqui Carabante, Salvador S. Molina y David Orea (Malasaña 32), tiene un alto contenido de humor macabro que recorre como un escalofrío toda la película, llena de detalles añejos, casposos muebles y cuadros, cerca también de películas de hotel del terror de Martes y 13 («Aquí huele a muerto») o Chiquito de la Calzada en «Condemor». Ojo que no será todo el valor el argumento, la comedia negra subyacente y los actores entregados, si no que se crea un ambiente alrededor del metraje que permite sentarse y disfrutar sin grandes expectativas. Es verdad que el misterio que maneja el guión pronto pierde importancia hasta que se recupera al final de la cinta, pero los enfrentamientos entre hermanos y el reparto de tareas absurdas hace muy llevadera la espera. Muchos echarán de menos que no sea una serie de televisión para poder ir usando los recuerdos de los vástagos en aquella fortaleza familiar y verlos navegar en flashbacks que marcaron su vida para siempre. Desquiciados hasta las babas en la escena de la cocina para decidir qué se hace con la herencia inmobiliaria o la triste pero desternillante cena de Navidad son puntos muy a favor de la película.

Mención especial a Fernando Cayo haciendo un papel reconocible en él, y a un Fernando Tejero desprovisto de aspavientos y con un humor (y unas gafas) muy particular (es). El espectador reconocerá el esfuerzo de plataforma, director y actores para hacernos pasar un rato agradable con carcajadas esporádicas y una fotografía que ya ha sido premiada con la Tesela de Plata en el reciente Festival Internacional de Cine de Alicante.