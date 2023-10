Una concursante de 'GH VIP 8' carga contra el concurso en pleno directo: "¿Tú crees que alguien está viendo este programa? Esto es un fracaso televisivo’’

‘Gran Hermano VIP 8’, el reality de Telecinco no descansa. La famosa casa de Guadalix de la Sierra, con su nueva máquina de los deseos ha ocasionado más disgustos que alegrías y sino que se lo digan a la presentadora peruana Laura Bozzo. La concursante se ha mostrado participativa en gastar 100 euros del premio finala cambio de una bolsa de chucherías, o bien, gastar la misma cantidad para que a las chicas les hagan la manicura.

Tras hablarlo con el resto de compañeros y compañeras para ver si estaban de acuerdo, era Marta Castro, ex mujer de Fonsi Nieto, la que se mostraba negativa a tocar parte del premio final para hacerse las uñas. ‘’Eso es para toda la casa. Como empecemos a pulsar, llegará otro... Si empezamos todos así, va a llegar Álex y va a empezar a pulsar botones a lo loco’’, decía la influencer.

Momentos más tarde, la propia presentadora ha querido comentar lo ocurrido con sus compañeros, quienes se encontraban en el comedor sentados alrededor de la mesa. ‘’En principio se dijo que nadie iba a gastar dinero, ¿verdad?’’, soltaba el patinador artístico Javier Fernández. Ante esto, Bozzo quiso responder mostrándose sincera. ''¿Tú crees que alguien está viendo este programa?, ¿Tú crees que alguien le puede interesar? O sea, perdón. Yo me voy el jueves, pero me voy bien, ¿me entiendes?. No me voy siendo parte de un fracaso televisivo porque esto es un fracaso televisivo. ¿Quién carajos va a querer ver esta mierda?’’, soltaba dejando a sus compañeros atónitos.

El patinador afirmaba que ''si eso fuera así ya estarían fuera'' a lo que la modelo Jessica Bueno le pedía que ''no dijera esas cosas''. Carmen Alcayde, al escuchar a su compañera y ver su reacción, no podía evitar contener la risa.