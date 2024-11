¿Cuánto dinero pueden ganar los creadores de bulos?

La última entrega de "Conspiranoicos", emitida este jueves en laSexta, centró su mirada en los bulos generados en torno a la reciente DANA en Valencia. Jokin Castellón y su equipo no solo desmontaron las mentiras promovidas por figuras como Rubén Gisbert, sino que también analizaron su impacto humano y económico. Ernesto Martínez, un vecino de la región afectada por el desastre, compartió su experiencia tras ser víctima de un engaño relacionado con la desaparición de su sobrina.

“Los bulos no hacen ningún favor”, afirmó Martínez, quien explicó cómo un desconocido le contactó a través de redes sociales afirmando tener información sobre su sobrina desaparecida. “Me tiré seis horas hablando con él, mareando la perdiz. Al final me enfadó de tal manera que le dije: ‘Espero que esto no sea un bulo porque puede traer consecuencias’”. Este doloroso relato evidenció el daño emocional que las desinformaciones causan en momentos ya de por sí desgarradores.

El negocio detrás de las mentiras

Además del impacto humano, el programa exploró el lado económico de los bulos. Castellón entrevistó al influencer Tigrillo, quien desglosó cómo las plataformas digitales pueden convertir las mentiras en beneficios millonarios. Según explicó, un creador con millones de visualizaciones mensuales en YouTube podría ganar decenas de miles de euros, gracias a los sistemas de monetización y las donaciones de sus seguidores.

“Decenas de miles de euros. Esa es la dimensión económica que tienen los bulos para quienes los crean y difunden”, reflexionó Castellón tras la intervención de Tigrillo.

"Conspiranoicos" subrayó la importancia de combatir la desinformación, no solo para proteger a las víctimas de los bulos, sino también para frenar los incentivos económicos que permiten a estos propagadores seguir lucrándose. El programa, con un enfoque riguroso, dejó claro que el costo de los bulos no solo se mide en dinero, sino también en la confianza y bienestar de quienes los sufren directamente.

Con cada episodio, el espacio de laSexta reafirma su compromiso de desenmascarar las mentiras que circulan en redes sociales y en otros canales, una tarea crucial en un tiempo donde las fake news son cada vez más sofisticadas y dañinas.