‘Drag Race España: All Stars’ ya tiene fecha de presentación para conocer a sus reinas

Sin duda alguna, uno de los éxitos de Atresplayer es el formato internacional ‘Rupaul Drag Race’ y cuyo nombre recibe en nuestro país 'Drag Race España’. Con tres ediciones a sus espaldas, las cuales han cosechado numerosos éxitos; es por esto que Atresmedia ha decidido aprovechar la gran popularidad cosechada para llevar a cabo el primer ‘All Stars’ llamado ‘Drag Race España: All Stars’.

Antes de que de su pistoletazo de salida la empresa de comunicación ha decidido ejecutar su tradicional ‘Meet the Queen’ y que consiste en una entrega especial en la que se desvelarán, una por una, las identidades de las reinas que participarán en esta primera edición española y que llegará con nuevas reglas.

Drag Race Atresplayer

La fecha exacta para ‘Meet the Queen’, será el 14 de enero por lo que Supreme de Luxe regresa como maestra de ceremonias contando con su equipo de jurado: Javier Calvo y Javier Ambrossi , Los Javis, y Ana Locking . De momento solo se podrá ver en Atresplayer mientras que para aquellos seguidores que no se encuentren en el país de emisión podrá disfrutarse en WOW Presents Plus. El concurso está producido por Atresmedia Televisión con la ayuda de Buendía Estudios.