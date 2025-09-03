Estos son los trece participantes en la nueva edición de "Bailando con las Estrellas"

La pista de baile de Telecinco vuelve a iluminarse con la segunda temporada de “Bailando con las Estrellas”, que arranca el sábado 13 de septiembre en prime time. El programa, producido por Bulldog TV, promete redoblar la apuesta que lo consolidó en su estreno como líder de audiencia, reuniendo a trece nuevos concursantes, un jurado reforzado y un equipo de bailarines de primer nivel.

Entre los famosos dispuestos a someterse al exigente ritmo de ensayos destacan nombres tan mediáticos como Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Pepe Navarro, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja. Cada uno de ellos deberá transformarse en un auténtico aprendiz de danza para conquistar al público y al jurado con sus coreografías semanales.

El panel de jueces contará esta temporada con dos incorporaciones de peso: el estilista y mediático Pelayo Díaz, que vuelve a la televisión tras su paso por “Supervivientes 2025” y “MasterChef Celebrity”, y la periodista Inmaculada Casal, rostro clave de Canal Sur y pareja de la cantante María del Monte. Junto a ellos, repiten los veteranos Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, referentes indiscutibles del formato.

En el escenario, los concursantes estarán acompañados por trece bailarines profesionales que asumirán el triple reto de formar, ensayar y brillar en la puesta en escena. A los ya conocidos David Díaz Falcón, Marta Blanco, Paula Lastra, Rubén Rodríguez y Álvaro Cuenca, se suman ocho nuevos maestros de la danza, como Gemma Domínguez, Edgar Sztuce, Max Stryjski, Inés Miñana, Sara Orriols, Abel Gil, María Monedero y Genís Betrian, todos ellos con carreras destacadas en el circuito competitivo internacional.

El concurso, conducido nuevamente por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, promete ofrecer no solo espectáculo musical, sino también una experiencia televisiva cargada de emociones. La combinación de talento, disciplina y química entre las parejas será la clave para mantenerse en la competición y aspirar al triunfo final.

En su primera edición, “Bailando con las Estrellas” logró un 10,8% de share y cerca de un millón de espectadores, imponiéndose a su competencia directa y conquistando territorios clave como Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha o Galicia. Ahora, con un plantel aún más diverso y un jurado renovado, el formato internacional regresa dispuesto a consolidarse como uno de los grandes éxitos de la temporada televisiva.