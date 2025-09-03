FesTVal 2025. Prime Video presenta su serie sobre la Generación Z: "Zoomers"

La llamada Generación Z se ha convertido en el ídolo dorado de las plataformas. Al poseer la mayor cantidad de posibles espectadores en número y consumidores de gran cantidad de géneros y formatos de productos audiovisuales, han sido el objetivo de muchas series y películas que han tratado de radiografiarlos con productos con muy diferente éxito en pantalla. Ahora, y durante las presentaciones del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), Prime Video presentó "Zoomers", su serie apuesta por acercarse a la Generación de cristal.

"Zoomers", es una serie de seis episodios que sigue la vida de Javi, joven de 18 años que, tras una tragedia personal, mira el mundo de una forma única. Además de él, conoceremos a un diverso grupo de estudiantes que descubrirán cómo navegar los retos que les plantea su llegada a la Universidad: nuevas amistades, situaciones incómodas, el amor o el sexo, mientras conviven en el agitado entorno de un Colegio Mayor. La serie ofrece una mirada honesta sobre una generación que nació con las nuevas tecnologías y un humor afilado que traza un innovador camino hacia el futuro. Su estreno está previsto para el 3 de octubre en la plataforma.

A la rueda asistieron sus principales protagonistas y el director, ÓscarPedraza, que aseguró haberla hecho "con mucho cariño", y confesó que "es de la spocas veces en mi carrera que he tenido libertad creativa; mano a mano con los productores". El proceso comenzó -cuenta Pedraza- cuando llegó el primer guion a sus manos y vio que "el piloto es un material increíble". La adhesión al proyecto se concretó cuando se fueron incorporando los distintos protagonistas, y "se formó algo muy especial en nuestras vidas". Ante la prensa quio dejar claro que "Zoomers" no es "un relato generacional, porque no creo que haya un solo punto de vista". Y aprovechó para recordar que a la llamada generación Z "se les ha vilipendiado después de haber sufrido eventos que no tenían que haber pasado".

Al acto asistieron también Biel Rossell Pelfort, Berta Castañé, Itziar Atienza, Adrián Luque, João Bettencourt y Rubén Fernández. Todos expresaron su agradecimiento a productores y director y reivindicaron que la serie "no trata de entender o abarcar toda la generación, pero sí ofrecer un punto de vista que no se ha visto nunca antes".