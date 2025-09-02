FesTVal 2025: Viaje al centro del tablero, RTVE presenta "Trivial Pursuit"

"¿Quién no ha jugado nunca al Trivial?", preguntó María Eizaguirre durante la presentación en el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz (FesTVal) de la adaptación a televisión del célebre juego de mesa creado en 1979 por los canadienses Chris Haney y Scott Abbott. La directora de comunicación y participación de RTVE interrogó a sus acompañantes sobre la gestación y creación de esta versión para España, la segunda en el mundo tras la realizada en Estados Unidos.

Urbana Gil, directora de Cultura y Sociedad del Ente, adelantó en la presentación que ha requerido "mucho trabajo y esfuerzo", pero que el resultado, que se podrá ver "muy pronto" en alguna de las cadenas de RTVE, tiene "vocación de entretenimiento familiar", ya que posee dos elementos muy destacados: "entretenimiento y divulgación". Además, aseguró que los espectadores podrán disfrutar de un programa lleno de "sorpresas y ritmo". David Gallart, Chief Content Officer de Satisfaction Iberia, encargada de la producción del formato, explicó que la versión primigenia fue para EE UU en CW, y la española es una versión que bebe de esta, pero con diferencias: "Es muy visual, y la diferencia es que el tablero se juega sobre él", con los concursantes como los avatares de su propia partida, algo que no pasa en la versión americana, que ya prepara una segunda temporada.

La dinámica es igual a la que conocemos del juego de mesa, con cinco concursantes moviéndose sobre el tablero y respondiendo a preguntas sobre las seis categorías básicas (literatura, geografía, entretenimiento, deporte e historia) y con una fase final en la que deben acercarse al centro del tablero para poder ganar el bote inicial de 25.000 euros. El que llegue a la ronda final deberá contestar en 60 segundos a una pregunta de cada color para poder llevarse el premio.

Todos los asistentes han insistido en que se trata de un programa familiar que promete atrapar a un público "intergeneracional" y contará como presentador con Egoitz Txurruka, que se animó durante la presentación a hacer un simulacro con un compañero de la prensa. En total, la temporada tendrá 65 programas, de los que ya se han grabado la mitad, y que de momento no tiene ni fecha de estreno, ni franja, ni cadena.