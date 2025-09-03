Finaliza el rodaje de “Tres de más”, la nueva comedia de Mar Olid con un reparto estelar

El rodaje de “Tres de más”, la nueva comedia familiar dirigida por Mar Olid, ha llegado a su fin en Pamplona. La cinta, protagonizada por Kira Miró y Salva Reina, cuenta con un elenco coral que incluye a Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae, Antonio Pagudo, Marta Hazas, David Lorente, Carmen Ruiz, Raquel Guerrero, Félix Gómez, Norma Ruiz y Adam Jezierski. El filme, respaldado por Atresmedia, se estrenará en las salas de cine en 2026.

La historia parte de un punto tan insólito como hilarante: Julia y Ernesto, una pareja que disfruta de una vida perfecta sin hijos, despiertan un día para descubrir que de la nada han aparecido tres niños que los llaman “mamá” y “papá”. Lo que parecía una existencia libre y sin ataduras se convierte en una aventura caótica en la que deberán aprender a ser padres mientras buscan respuestas.

El guion, escrito por Efrén Tarifa y Almudena Vázquez, adapta la exitosa comedia italiana “Tre di troppo”, del humorista Fabio De Luigi, que en su estreno original en Italia superó el millón de espectadores y recaudó 4,7 millones de euros. Una sátira sobre la paternidad y los prejuicios sociales que ahora cobra vida en clave española, con un tono fresco y cercano.

En palabras de la directora, Mar Olid, “‘Tres de más’ es una película que combina comedia, ternura y evolución personal. Es la historia de cómo dos personas egoístas y cómodas descubren el amor incondicional gracias a tres niños que irrumpen en su vida. El humor, los bailes, las actuaciones escolares y hasta el deporte se dan cita en un relato lleno de sorpresas”.

La película es una producción de LAZONA, Warner Bros. Entertainment España y León Cobarde Films A.I.E., con la participación de Atresmedia y HBO Max. Además, cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura – ICAA y con el respaldo del Gobierno de Navarra, lo que refuerza la apuesta institucional por un cine de calidad y con vocación popular.

Con todos estos ingredientes, “Tres de más” se perfila como una de las grandes apuestas de la comedia española para 2026. Una propuesta que combina crítica social, enredos familiares y un reparto de lujo, con la que Mar Olid busca repetir el éxito internacional de su referente italiano y conquistar a un público ávido de humor y emociones.