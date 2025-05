Frank Cuesta, señalado por su estrategia tras el ataque de un ciervo: "Hay que hacerlo cada 3 meses"

Frank Cuesta vuelve a estar en el punto de mira después de que uno de sus excolaboradores haya filtrado nuevos audios que le comprometen y dejan en muy mal lugar, esta vez relacionados con el ataque que sufrió por parte de un ciervo.

Ocasión, de la que según ha sacado a relucir el que fuese amigo de Cuesta, el herpetólogo supo sacar provecho. "No me puedo ni mover de la paliza que me ha dado y me ha dejado agujeros por todos lados e inflamado de las hostias.Tengo las dos costillas del lado izquierdo rotas, por eso me costaba respirar", le dice en uno de los audios tras sufrir el ataque.

Frank Cuesta, entre lágrimas, se defiende de las acusaciones de las últimas horas: " Canal Frank Cuesta

Frank Cuesta, en el punto de mira

Sin embargo, Frank supo tomarse con humor lo sucedido e incluso presumía de lo bien que le había venido que el vídeo en cuestión se le hubiese viralizado. "El vídeo lo han puesto para mayores de 18, pero van a sacar el clip en todos lados. Me tiene que casi matar un bicho para conseguir 100.000 visitas en dos horas y encima restringido", comenta en otro audio.

Además, comparte su intención de comprar unos tasers (utensilios que dan descargas eléctricas) para así controlar al animal. "Hasta que se le caigan los cuernos al hijoputa", señala al respecto. Para terminar, y viendo la repercusión que ha tenido, el herpetólogo incluso bromea con la idea de que podrían hacer algo parecido cada pocos meses, con el objetivo de seguir en el punto de mira.

Nuevos audios incriminatorios

Filtrado un nuevo audio de Frank Cuesta hablando del ataque que sufrió de un ciervo: "Esto nos vale para ampliar un poco más la leyenda" Difoosion

"La leyenda continúa, esto es lo que necesitamos, de vez en cuando una cosa así. Esto nos vale para que la gente tenga la sensación de que aquí los animales son salvajes, que no es un zoo", confiesa. "Vamos a hacer esto cada tres meses", declara.