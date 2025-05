HBO Go, que fue HBO Now y HBO Max, y que se llamó Max dos años, volverá a usar HBO

El posicionamiento de una plataforma también tiene que cuidar el nombre con el que se presenta al público. SI te llamas Netflix el espectador tiene en la cabeza lo que se puede encontrar entre sus contenidos. Y hasta hace unos años los fieles de HBO también. Por eso la compañía ha decidido volver atrás con su cambio de nombre que resultó tan confuso y polémico, como parte de la estrategia para recuperar en la mente de la gente su condición de calidad audiovisual. Todo esto y mucho más lo han anunciado este miércoles en el Madison Square Garden en el Upfront 2025.

ANtes de la consolidación de los servicios, la empresa ofrecía su contenido a través del nombre HBO Go, en la televisión por cable y con suscripción. Paralelamente, existía HBO NOW, una versión independiente para suscriptores directos, sin necesidad de cable. En 2020, WarnerMedia lanzó HBO Max, que unificaba el contenido de HBO con el extenso catálogo de Warner Bros., DC, Cartoon Network, TNT, Adult Swim y más. Este nombre se mantuvo hasta mediados de 2023 (en EE. UU.) y hasta 2024 en España. Tras la fusión de WarnerMedia con Discovery, la plataforma integró contenido de Discovery+ y simplificó su nombre a Max en 2023 (EE. UU.) y 2024 (España), buscando abarcar una audiencia más amplia y no limitar la percepción a solo contenido adulto o premium asociado a HBO.

“El sólido crecimiento que hemos experimentado en nuestro servicio global de streaming se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para impulsar aún más ese crecimiento en los próximos años", explicó durante el evento David Zaslav, presidente y CEO de Warner Bros. Discovery, anunciando el cambio de nuevo de nombre, como sinónimo de calidad premium en televisión y cine. Además, Los copresidentes de Ventas Publicitarias, Ryan Gould y Robert “Bobby” Voltaggio, presentaron un enfoque de ventas convergentes y nuevas herramientas como la plataforma WBD Storyverse, NEO y DemoDirect, orientadas a personalizar y medir mejor el impacto de las campañas publicitarias.

Entre las novedades anunciadas hay varias sorpresas:

"Chespirito: Sin Querer Queriendo"

Bioserie mexicana que explora la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’. La serie abordará tanto su vida personal como su carrera profesional, mostrando el impacto cultural de sus personajes y su influencia en la televisión hispana. Es uno de los grandes proyectos de Max para Latinoamérica y busca conectar con varias generaciones de espectadores.

"El Caballero de los Siete Reinos"

Spin-off de ‘Juego de Tronos’ basado en las novelas cortas de George R.R. Martin. La serie sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, en una época anterior a los eventos de la serie principal. Es una de las grandes apuestas de Max para expandir el universo de Westeros. Finalmente se ha retrasado su estreno hasta 2026. Se mostró un primer vistazo con la fecha de 2026, y Casey Bloys, jefe de HBO, indicó que la serie debutará en invierno, lo que sugiere un lanzamiento a principios de 2026 en la plataforma Max. La serie sigue las andanzas de Ser Duncan el Alto (Dunk), un caballero errante, y su joven escudero Egg, en una época de relativa paz bajo el dominio de la Casa Targaryen, aproximadamente 100 años antes de los eventos de ‘Juego de Tronos’.

"Bienvenidos a Derry"

Precuela de la saga cinematográfica ‘It’, centrada en los orígenes del aterrador Pennywise y los misterios de la ciudad de Derry. Explora la historia previa a los acontecimientos de las películas, profundizando en el mito y el terror que rodea al personaje.

"Efectos Colaterales"

Nueva serie animada para adultos anunciada como parte de la expansión de Max en este género. Promete un enfoque satírico y ácido sobre temas actuales, siguiendo la línea de éxitos como ‘Rick & Morty’.

"Sociedad de la Virtud"

Otro de los nuevos proyectos de animación para adultos, con un tono irreverente y paródico sobre el mundo de los superhéroes y la cultura pop. Presenta a un grupo de héroes disfuncionales que deben lidiar tanto con amenazas externas como con sus propias inseguridades y rivalidades internas. El tono es irreverente y meta-referencial, dirigido a un público que disfruta de la deconstrucción del mito superheroico.

Proyectos CNN Originals

Nuevas producciones documentales y factual bajo el sello de CNN Originals, enfocadas en temas de actualidad, política y sociedad, con el sello de calidad periodística de la cadena: Una serie protagonizada por Tony Shalhoub. Proyecto dramático centrado en un personaje complejo interpretado por el reconocido actor Tony Shalhoub, ganador de múltiples premios Emmy. Detalles sobre la trama y el título aún no han sido revelados, pero se espera un enfoque de alta calidad y profundidad narrativa. También se habló de la nueva producción con Eva Longoria

"Eva Longoria: Searching for Spain", ya estrenada."Have I Got News For You". Regreso del clásico formato británico de panel de noticias, adaptado para el público estadounidense. El programa combina sátira política, actualidad y humor, con invitados rotativos y presentadores reconocidos.Programas de estilo de vida con Chip y Joanna Gaines. Nuevos contenidos de renovación de hogares y lifestyle protagonizados por la popular pareja, conocidos por su éxito en Magnolia Network. Se centran en proyectos de diseño, decoración y transformación de espacios. Y "Back to the Frontier", programa de aventura y realidad que sigue a un grupo de participantes mientras enfrentan desafíos en entornos salvajes, combinando supervivencia, trabajo en equipo y exploración.

Max cine

La película más destacada del Upfront 2025 de Warner Bros. Discovery es “”, dirigida y escrita por James Gunn. Este largometraje marca el inicio de una nueva era para el universo DC en el cine, presentando a David Corenswet como Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor. La historia comienza con Superman ya establecido como héroe en Metrópolis, trabajando junto a Lois Lane en el Daily Planet, mientras Lex Luthor lleva tiempo odiando al Hombre de Acero. Gunn apuesta por una visión que mezcla acción épica, humor y corazón, mostrando a un Superman guiado por la compasión y la creencia en la bondad de la humanidad, alejándose de los orígenes tradicionales y centrándose en la dinámica entre Clark, Superman y su entorno.

El reparto incluye también a Edi Gathegi como Mr. Terrific, Anthony Carrigan como Metamorpho, Nathan Fillion como Guy Gardner/Linterna Verde, Isabela Merced como Hawkgirl, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, María Gabriela de Faría como The Engineer, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, y la aparición de Krypto, el superperro. Además, Milly Alcock debuta como Supergirl antes de protagonizar su propia película. La cinta se estrena en cines e IMAX a partir del 10 de julio de 2025 y es producida por Peter Safran y el propio Gunn, con un equipo técnico de colaboradores habituales como Henry Braham en la fotografía y John Murphy en la banda sonora. “Superman” busca ser el punto de partida del renovado universo cinematográfico de DC, equilibrando espectáculo, humanidad y una nueva aproximación a los personajes clásicos.

Nuevas películas de Los Picapiedra, Tom y Jerry y Looney Tunes: Warner Bros. Discovery prepara nuevas entregas cinematográficas de estas icónicas franquicias animadas, apostando por la nostalgia y la renovación de clásicos para nuevas generaciones.