Álvaro Morte es uno de los grandes actores de nuestro cine, destacando su ya mítico personaje de "El Profesor" en la célebre 'La casa de Papel', uno de los éxitos más notorios de nuestra filmografía, que alcanzó una fama internacional sin precedentes gracias a Netflix. Precisamente la plataforma de streaming, junto a Prime Video, FlixOlé y Movistar Plus+, tienen en su catálogo de contenidos el mejor thriller del séptimo arte según el intérprete nacido hace 50 años en la localidad gaditana de Algeciras. Álvaro Morte, en un video publicado en TikTok por la revista Mujer Hoy, ha tenido que escoger entre varios largometrajes centrados en la intriga y tras grandes títulos como 'Seven', 'Psicosis' o 'El secreto de sus ojos', Morte no ha dudado en encumbrar a 'Los otros' de Alejandro Aménabar, con Nicole Kidman como protagonista, que cosechó en el año 2001 8 premios Goya además de recaudar 210 millones dólares con un presupuesto inicial de 17 millones.

Éxito internacional made in Spain

'Los Otros', dirigida por Alejandro Amenábar en 2001, es uno de los thrillers psicológicos más reconocidos del cine español. La historia se ambienta en una mansión aislada en la isla de Jersey, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Allí vive Grace, interpretada por Nicole Kidman, junto a sus dos hijos que padecen una extraña enfermedad que les impide recibir la luz solar. La llegada de tres sirvientes a la casa marcará el inicio de una serie de sucesos inquietantes que cuestionan la delgada línea entre la realidad y lo sobrenatural.

La película fue un fenómeno internacional, destacando por su atmósfera opresiva, su giro final inesperado y la dirección impecable de Amenábar. Gracias a su guion original y a la interpretación de Kidman, la cinta consiguió conectar con públicos de todo el mundo, convirtiéndose en una de las producciones españolas más exitosas de la historia. En cuanto a taquilla, 'Los Otros' recaudó más de 200 millones de dólares a nivel mundial, una cifra extraordinaria para una película de producción española. Este éxito la posicionó como una de las películas más vistas del año y abrió el camino para que el cine español lograra mayor visibilidad en mercados internacionales. En el apartado de premios, 'Los Otros' triunfó en los Premios Goya de 2001, obteniendo un total de ocho galardones, entre ellos mejor película, mejor director y mejor guion original. Además, recibió nominaciones a nivel internacional, consolidando a Amenábar como uno de los cineastas más destacados de su generación y reafirmando el prestigio del cine español en el ámbito global.

