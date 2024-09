Iñaki López compara a Alvise con un personaje de dibujos animados

Todos los temas que rodean a los escándalos del político Alvise Pérez están de actualidad y todos los programas se han hecho eco de dos hechos: que ha reconocido que cobró una importante cantidad en negro y por la multitud de mensajes que está recibiendo en su canal de Telegram por "comportarse como los demás", y por lo que ha dicho el presentador Iñaki López en "Más vale tarde" sobre él, comparándolo con un personaje de una conocida película de animación.

Después de que Alvise confesara en su canal de Telegram que recibió los 100.000 euros por los que se le investiga por financiación ilegal como autónomo y sin factura, el número de mensajes de decepción entre sus seguidores van en aumento. EN el programa que presentan Iñaki López y Cristina Pardo en laSexta, quisieron hacer acopio de algunos de los mensajes que environ los miembros de la comunidad, pero algunas "ardillas", que es como se autodenominan, no han podido más y han explotado contra Alvise.

"Aceptar 100.000 euros sin factura suena a la forma bonita de llamar a la corrupción", "estás haciendo lo mismo que los demás" o "Alvise me has decepcionado" son algunos de los mensajes que recuperó el programa de laSexta ante la estupefacción de los colaboradores presentes en plató. Pero el comentario que se ha hecho ha sido el que ha espetado López al finalizar la pieza de las declaraciones. "Alvise parece la ardilla de 'Ice Age', que no suelta la bellota", soltó el periodista, que añadió que "en el GIL hubiera hecho carrera". Para finalizar, "lucha contra la antipolítica y se comporta como un político presuntamente corrupto tradicional", añadió Alfonso Pérez Medina.