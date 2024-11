"Informe Semanal" dedica su programa a los estragos del temporal

‘Informe Semanal’ se adentra en los estragos del temporal en los reportajes ‘Empezar de cero’ y ‘DANA de frustración e ira’. En el tercer reportaje mirará a Estados Unidos para analizar la noticia de la semana en ‘Trump, el regreso’.

‘Empezar de cero’

"No existe nada". Así es cómo Javier, vecino de Alfafar, una de las 75 poblaciones valencianas devastadas por la DANA, resume el sentir de la mayoría de sus vecinos. En general, diez días después del temporal, sigue destacando la labor de los voluntarios. Muchos, como María, está echando entre 6 y 7 horas diarias para echar una mano "hasta que se va el sol". "Es empezar de cero de todo y creo que hablo en nombre de todos los ayuntamientos, de todos los afectados", cuenta Empar Martín, primera teniente de alcalde de Alfafar.

Mientras las autoridades continúan identificando cadáveres, el día a día dentro de la zona catastrófica de Valencia se hace muy duro. Las ayudas aprobadas llegarán, pero no son suficientes para aliviar la angustia. "El 90% de los negocios son plantas bajas", concreta Mauro Lorenzo, presidente de la Unió Gremial, "y las plantas bajas no es que hayan sido inundadas... es que muchas han desaparecido". Más allá de las pérdidas humanas, es un cúmulo de desgracias. "Y claro que va a cambiar la percepción de todo a partir de ahora", añade la psicóloga Ana Castro, sobre el terreno: "Si no se canaliza, si no hay una ayuda profesional, de especialistas en trauma, claro que va a haber consecuencias".

‘DANA de frustración e ira’

Mientras las poblaciones afectadas por la DANA tratan de salir del paso, cubriendo sus necesidades, el ambiente continúa especialmente crispado. La indignación ciudadana por la evidente falta de coordinación, el retraso en la reacción y la tardanza en el auxilio estallaba el domingo en Paiporta, una de las "zonas cero" de la catástrofe, durante la visita de los reyes, del presidente del Gobierno y de la Comunidad Valenciana. Uno de los vecinos de la localidad dice que comparte la reacción que hubo: "La gente ha estado viviendo en la miseria durante 60 horas, con todas las declaraciones, con la guerra política... y la pérdida de tiempo".

Pedro Sánchez aseguró entonces que "es muy fácil diferenciar los que manifiestan su ira por la frustración de otros grupos ultras perfectamente organizados". El periodista Miquel Ramos, autor del libro ‘Antifascistas’ y experto en movimientos sociales, no cree que la protesta de Paiporta estuviese organizada, pero sí subraya algo que ya se ha demostrado, que -mezcladas entre los vecinos- había ciertas personas pertenecientes a organizaciones de ultraderecha: "La extrema derecha está intentando capitalizar el descontento, hacer creer a la gente que son ellos los representantes de ese malestar". Y, en este contexto, han proliferado los bulos y la desinformación. En casos tan concretos como el del aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia, donde algunos afirmaron que había cientos de muertos... y no era, en absoluto, cierto.

‘Trump, el regreso’

Las fake news han sido una de sus herramientas y, desde el martes, Donald Trump es ya el presidente electo de Estados Unidos. El nº 45 será, a partir de enero, el nº 47. Esta vez, además, con todo el poder legislativo en manos del Partido Republicano, aunque hay voces como la del politólogo Tom Burns que piensan que ya no se puede hablar del partido tal y como se entendía: "Trump lo ha vaciado de contenido, de personalidad. Ahora a él le votan los que se han quedado atrás durante la globalización". Y lo cierto es que al empresario le han votado más, esta vez, las mujeres, los jóvenes y los latinos.

Una de sus principales promesas es cerrar la frontera a cal y canto y, entre otras cosas, indultar a los más de 500 condenados por asaltar el Capitolio hace casi cuatro años, un triste episodio de la historia reciente de Estados Unidos que él aparentemente instigó desde la tribuna. Con varias causas judiciales pendientes, federales y estatales, civiles y penales, Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca. Para Lane Green, periodista de The Economist, "lo bueno de ‘Trump versión 2’ es que ya hemos pasado por ‘Trump versión 1’. Ya conocemos al hombre, ya conocemos su estilo". Aún así, con varias guerras activas en este lado del Atlántico, medio planeta está ya a la expectativa.