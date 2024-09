Jaime Cantizano: «Mi virtud es la de olfatear el talento de otros y exponerlo ante un micrófono»

Onda Cero ha reconfigurado parte de su parrilla y, entre las novedades, ha sido notable el cambio en las tardes, ahora bajo el mando de un Jaime Cantizanoal que «Por fin no es lunes» le ha encajado fenomenal, dotando el espacio de frescura, variedad, actualidad y mucho entretenimiento. Hablamos con él de su nueva etapa.

Jaime, «por fin» es su turno.

Sí, y mira que es algo que hemos evitado durante 7 años, pero han cambiado las tornas y ahora, «Por fin», queremos que sea lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y estamos preparados para enfrentarnos a un gran reto, porque después de 17 años en antena con Julia Otero, queremos construir algo totalmente nuevo para las tardes de Onda Cero, pero con algo del espíritu que también nosotros edificamos.

Cuatro horas de programa dan para mucho, ¿se hacen una montaña a la hora de planear?

No lo siento así, creo que nunca he tenido un programa, en radio o televisión, que durara menos de dos horas y la mayoría en directo. Al final, creo que se diluye la noción del tiempo y es muy difícil que se me haga cuesta arriba un programa, porque es verdad que estoy muy, muy arropado. Yo siempre defiendo que no soy yo, yo no me considero un virtuoso de la comunicación, pero sí creo que puedo tener como cualidad principal o como virtud, la de olfatear el talento de otros y de sacar lo mejor de aquellos que se sientan conmigo en la misma mesa y ante un micrófono.

¿Y cuáles son las claves, Jaime, para hacer que el programa sea suyo y que marque diferencias con los demás?

Pues mira, creo que escuchar la radio es un acto íntimo y el comunicador al final acaba consiguiendo una relación con quien lo escucha que no se consigue con otro medio. Es un tú a tú y donde mejor te van a conocer es en la radio, te hace transparente, y creo que ese es el valor fundamental de cualquier programa, esa intimidad. En este caso, creo que si rompes esa barrera de la distancia con cada una de las personas que están al otro lado, habrás hallado la fórmula.

Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar esta semana el programa, pero entiendo que, aunque tenga un esquema reconocible, es muy dinámico. ¿Qué podemos esperar?

Eso es, lo que ocurre en el día a día marca el programa, incluso, a la velocidad que va todo, lo que ocurre en la mañana incide en la tarde. Por supuesto tenemos una estructura definida, con secciones, colaboradores y una amplia variedad, pero la actualidad marca el ritmo. Procuramos acercarnos a la realidad con un análisis sosegado, serio y, sobre todo, con amplitud de miras. El programa tiene dos horas centrales de entretenimiento y compañía en ese momento en el que sales de trabajar, estás recogiendo a los niños en el colegio o estás volviendo a casa, y otras dos horas de mayor análisis, con colaboradores muy dispares, que nos ayudarán a crear un mapa general de lo que está pasando.

¿Qué voces le acompañan?

Para desentrañar la actualidad del día contamos con la ayuda de Juan de Dios Colmenero, la tertulia en la que comentaremos todo con un tono distendido estarán las voces de Ángel Antonio Herrera, Elisa Beni, Celia Villalobos, Susana Díaz, Juan Soto Ivars, Carolina Bescansa, Ketty Garat, Daniel Ramírez o Rebeca Marín. Las únicas dos representantes de la política, que a veces da la impresión de no seguir el argumentario oficial, son Celia Villalobos y Susana Díaz, que son amigas que tienen ese deje andaluz y que comunican también eso en cuanto a la actualidad. Por la sección diaria «La hora brava» desfilarán personajes de la talla de Boris Izaguirre, Bibiana Fernández, Pablo Pombo, Juan Luis Arsuaga o Alaska; Ana Iris Simón pretende contarnos un cuento, ella que sabe de literatura y Juan Luis Arsuaga, que se va a sentar cada semana con un igual, con una mente privilegiada para establecer un diálogo. También tendremos una sección de crónica negra a cargo de la criminóloga Carmen Balfagón y el periodista de sucesos Ángel Moya. Javier Olivares, creador de «El Ministerio del Tiempo» y Edu García hablarán de deportes y de lo que surja… Y más nombres que se me quedan.

El abanico es amplio, también en corrientes de pensamiento.

Es que ahí está la clave, nunca me ha interesado sentarme en una mesa de radio solo con aquellos que piensan como yo. Me interesa mucho más sentarme con los dispares, con los que no comparten conmigo el mismo punto de vista sobre diferentes asuntos. Si solamente nos quedamos con nuestros iguales, aquellos que piensan como nosotros, no hay avance, no hay aprendizaje y nos empobrecemos.