'El Hormiguero' celebra el cumpleaños y la pedida de mano de Susanna Griso

¡Campanas de boda en Atresmedia! Susanna Griso ha dicho el sí quiero a Luis Enríquez y la maestra de ceremonias de Antena 3se casará el verano que viene. Susanna Griso estará esta semana en 'El Hormiguero', tras una semana muy especial de cumpleaños, con pedida de mano incluida, y revelará en el programa de las hormigas más célebres de la televisión como afronta su vigésima temporada al frente de 'Espejo Público'.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Esto será el martes 14 de octubre, un día antes, el lunes es turno de la mejor comedia en este país con J.J. Vaquero y Goyo Jiménez, que vienen a presentar su nuevo proyecto, la película 'Sujetame el cubata', que llega a los mejores cines de este país el próximo viernes 17 de octubre.

Tras Susanna Griso, la música se apoderará del plató de Antena 3 con la visita en el ecuador de la semana de David Bustamante. El cantante cántabro esta de estreno y enseñará en el programa líder de la televisión española (ayer con José Sacristán 15.7% de share y una media de 1.859.000 espectadores) su nuevo tour inédito por los mejores teatros de España. El colofón final lo pondrá el jueves Leiva, quien presenta en 'El Hormiguero' el largometraje, 'Hasta que me quede sin voz', que llegará a los cines dentro de una semana, el viernes 17 de octubre.