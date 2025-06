Jordi González rompe con RTVE y vuelve a Telecinco: "No he cobrado"

Jordi González ha vuelto a Telecinco tres años y medio después de haberse alejado de la cadena, y lo ha hecho para compartir su lucha contra una bacteria que casi le cuesta la vida. De hecho, el presentador se ha emocionado mucho al poder volver al lugar donde pasó nada menos que 25 años. "Hace tres años y medio que no piso Telecinco", ha comenzado diciendo. "Yo pasé casi 25 años de mi vida aquí, entonces el paseíto entre la redacción y los estudios pues me he encontrado con productores, maquillaje, peluquería y ha sido muy especial".

Captura de Jordi González en 'TardeAR' Telecinco

Jordi Cruz vuelve a Telecinco y relata el infierno de su enfermedad

Además, Jordi ha remarcado que "el espíritu que hay en esta cadena de que siempre estáis contentos, alegría y de entusiasmo es único. Aquí hay un plus de entusiasmo", ha matizado sobre el equipo. Y en ese momento Frank Blanco ha aprovechado para destacar que Jordi no ha cobrado nada por su entrevista. "La primera cadena nacional en la que te hayas sentado sea esta que es tu casa. Jordi además viene sin cobrar", ha explicado Blanco.

Captura de Jordi González junto a Frank Blanco y Belén Rodríguez Telecinco

"Cuando te despiertas del coma, no tienes memoria de lo que ha pasado"

"Yo nunca he cobrado una entrevista", ha comentado el invitado al respecto. Y hacía referencia a la entrevista que concedió para la revista 'Semana' y por la que tampoco cobró absolutamente nada."No me parece bien", apostillaba al respecto. "Lo hago por cariño, por afecto y porque lo hacéis muy bien". Así, González se ha sincerado por completo respecto al infierno que ha pasado y que le ha llevado a pasar seis semanas en la UCI y tres en coma.

"Cuando te despiertas del coma es un proceso largo porque además no tienes memoria de lo que ha pasado", asegura. "Cuando me despierto, tenía una traqueotomía, cinco sondas y me operan del pulmón izquierdo", ha explicado sobre doloroso proceso de recuperación.