Kosovo rechazada por la UER para participar en Eurovisión 2025 por "razones políticas"

Varapalo para la RTK, la televisión pública de Kosovo que ha visto cómo a pesar de su empeño la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ha rechazado su participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 que se celebrará en una ciudad suiza. Según Martin Österdahl, supervisor de espectáculos de la UER hace falta una membresía plena del país para poder participar en el certamen.

Fueron los medios locales kosovares los encargados de transmitir la triste noticia a los fanes del país. "Zeri" afirma que la UER rechazó la solicitud de Kosovo en la reunión celebrada en Chipre en julio. Para añadir más dramatismo también se ha desvelado que este rechazo podría significar que la RTK, la televisión pública del país, acabe cancelando el Festival de la Canción nacional del próximo año, plataforma para elegir al representante al certamen en Suiza. Según el medio, la solicitud de Kosovo ha sido rechazada porque la UER pide que la emisora ​​de Kosovo, RTK, solicite convertirse en miembro de pleno derecho de la organización antes de solicitar competir en Eurovisión.

El supervisor ejecutivo del Festival de la Canción de Eurovisión, Martin Österdahl, confirmó esta postura al responder a una solicitud de comentarios: "En lo que respecta a la membresía de la UER, que es un requisito previo para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión, tengo que remitirlo a RTK, ya que es responsabilidad de ellos comentar su proceso de solicitud y no de mí". En mayo, la emisora ​​pública de Kosovo, RTK, declaró que estaba preparada para competir en Eurovisión el año próximo. Y, en junio, la emisora ​​presentó una solicitud formal de invitación para competir en Eurovisión a la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Sin embargo, Kosovo pidió ser invitado por la UER para competir en el concurso, ya que RTK no es miembro de pleno derecho de la UER. En cambio, esperaban participar en Eurovisión de una manera similar a la que se invitó a Australia a competir en 2015. Australia compite en el concurso a pesar de que su emisora ​​SBS solo es miembro asociado de la UER.

El estatus internacional de Kosovo es objeto de controversia y otros países de la ex Yugoslavia reclaman que el territorio que ocupa el país debería ser suyo. Como resultado, a Kosovo le ha resultado difícil obtener el reconocimiento internacional de la misma manera que a otras naciones europeas. Esto ha provocado que Kosovo no sea reconocido como país por otras naciones, incluidas muchas de la región circundante que tienen derechos sobre el territorio. Como muchas de las emisoras de radio de esos países son miembros de pleno derecho de la UER, esto hace que la adhesión de Kosovo a la organización sea políticamente difícil.

Según la cuenta de X de Eurovision Kosovo "la UER aplica un doble rasero. Para #Kosovo , exige la membresía plena en la UER antes de permitir la participación en #Eurovision . Sin embargo, no acepta 🇽🇰 por razones políticas, a pesar de que RTK cumple todos los requisitos necesarios. #Stopdiscrimination". A nivel europeo, la independencia de Kosovo no es reconocida por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, España y Ucrania. A pesar de estar ausente como país, Kosovo ha "tocado" Eurovisión varias veces a través de Albania, en los casos en que eligieron como representantes del estado albanés a artistas de Kosovo como: Rona Nishliu (2012), Lindita Halimi (2017) y Albina and the Kelmendi Family (2023).