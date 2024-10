Larga vida a Ramsés II, el faraón que cambió Egipto

Si les digo que les hablo de Usermaatra Setepenra, ustedes se quedarán igual. Pero si uso su nombre de faraón, Ramsés II, probablemente su mente se vaya volando hasta Egipto, concretamente hasta el Templo de Abu Simbel, excavado en la roca durante su reinado como monumento hacia sí mismo y su esposa Nefertari. Una nueva perspectiva sobre su reinado de 67 años (1297 a 1213 a. C.) llega con el estreno en el Canal Historia, producido por AMC Networks International Southern Europe, de «Ramsés, el Grande», serie documental que se estrena hoy a las 22:55 horas y que retrata la vida de una de las figuras más legendarias del Antiguo Egipto. La producción recrea 67 años de reinado en los que Ramsés II convirtió un imperio en decadencia en unos de los reinos más poderosos de la historia.

Un reinado de 67 años

«Ramsés, el Grande», y mediante el uso de tecnología avanzada y un acceso exclusivo a los últimos hallazgos arqueológicos, ofrece una nueva mirada sobre la vida de este icónico faraón que está considerado como el último de los grandes, que tuvo, según se cuenta, decenas de reinas, esposas y concubinas y cintos de hijos e hijas. A través de reconstrucciones CGI de alta calidad y el testimonio de reputados expertos, la serie guía al espectador en un viaje inmersivo que muestra el esplendor del Antiguo Egipto. A lo largo de seis episodios de una hora de duración, se descubren no solo las grandes conquistas militares de Ramsés II, sino también los secretos que han perdurado durante milenios: desde la verdadera magnitud de sus construcciones hasta las mentiras que él mismo fomentó para consolidar su imagen de poder.

La serie tiene una estructura cronológica que nos llevará de la mano por toda su vida. En el primer episodio, «El nacimiento de una dinastía», la serie nos sitúa en el año 1323 a. C., mientras Egipto seguía sumido en el caos a raíz del intento de Akenatón de promover una revolución religiosa, su hijo, el joven rey Tutankamón, murió sin descendencia. De este modo, la XVIII dinastía llegó a su fin en un momento de anarquía y confusión. Fue en esta coyuntura cuando el general Horemheb, un militar tenaz, intervino para restablecer el orden en el reino. Sin embargo, el general no tenía herederos, por lo que se vio obligado a designar a un sucesor y a adoptar a su mano derecha, Paramesu. Este no solo poseía una experiencia militar notable, sino también un conocimiento profundo de los entresijos administrativos adquirido durante sus años como visir de Horemheb. Y lo que era más importante: el futuro de su descendencia estaba asegurado, ya que tenía un hijo, Seti, que estaba sirviendo en el ejército e, incluso, un nieto recién nacido llamado Ramsés. Con esto, la dinastía ramésida podía por fin comenzar. En la segunda entrega, «Una infancia faraónica», narra cómo tras la muerte de Horemheb, Paramesu subió al trono de Egipto bautizado como Ramsés I. Sin embargo, su reinado fue breve. Apenas 17 meses después de ser coronado, su hijo, Seti, lo sucedió como nuevo faraón, de nombre Seti I. Cuando este accedió al trono, su único hijo, Ramsés, tenía solo ocho años y en él ya convergían todas las miradas. El joven príncipe representaba el futuro de esta nueva familia real, la cual tenía aún que fortalecer su influencia sobre los diversos clanes del reino. Seti I asumió la responsabilidad de supervisar la educación militar y política de su hijo, enseñarle los entresijos de la diplomacia e incluso seleccionarle futuras candidatas a esposa. La muerte inesperada de Seti I en el 1279 a.C. marcó el inicio de un reinado histórico: el de Ramsés II. Desde el principio, este impuso un estilo único y perseveró en su deseo de restaurar la grandiosidad de Egipto y de expandir sus territorios. En los episodios cuatro («El faraón estratega») y el quinto («Un reinado sin fin») se detalla la lucha por recuperar los reinos de Levante, antaño aliados de Egipto pero que después juraron lealtad a sus enemigos eternos: los hititas. Pero también sufrió la pérdida de esposas e hijos, incluidos aquellos a quienes había preparado para que lo sucediera.

La última entrega («El decimotercer hijo») nos presenta a Ramsés II después de 67 años de reinado con un sucesor designado, Merenptah, decimotercer hijo del faraón.