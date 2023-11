Los mejores momentos de José María Carrascal en televisión: de los editoriales a las corbatas

José María Carrascal, que falleció ayer a los 92 años, aseguróen una entrevista concedida a LA RAZÓN en 2015 que él "no era un hombre de tele"; sin embargo, el periodista madrileño hizo historia el la televisión de nuestro país a pesar de debutar en un plató con 60 años.

Carrascal fue el primer presentador de un informativo en una cadena privada: lo hizo en 1989 con el nacimiento de Antena 3; primero con 'Noticias de las 8' y, posteriormente, con 'Noticias de la noche' (1990-97).

Una de las grandes innovaciones que trajo el mítico corresponsal a los noticieros fue, aparte de sus llamativas corbatas, la importación desde EEUU de los editoriales: esos comentarios de apenas un minuto sobre asuntos de actualidad, especialmente políticos, en los que por boca del presentador se expresaba la opinión de la cadena. Un elemento fundamental hoy en día para conductores de informativos tan reputados como Vicente Vallés.

Además de los noticieros, el currículo catódico de Carrascal se completa con 'Todos somos humamos', el programa que copresentó junto a Javier Sardá en Antena 3 en 1996. En dicho espacio, efímero pero de gran éxito, se recogían tomas falsas, pifias en directo y alguna cámara oculta de programas de la propia cadena pero, sobre todo, de las norteamericanas.

En 2015, el legendario periodista pasó por el plató de 'El Hormiguero' junto a su compañero Matías Prats. En el programa de Pablo Motos demostró que, pese a tener 85 años y llevar un buen tiempo alejado de las cámaras, mantenía intacta su labia televisiva y su simpatía bajo los focos. En tal ocasión afirmó que para él la televisión "es el medio de comunicación de nuestra época".

Recordó en aquella interviú en 'El Hormiguero' que en su primer informativo "era como tirarse a la piscina sin saber si allí había agua". "Todo era nuevo en Antena 3, no sólo yo", afirmó Carrascal. "Tal era nuestra irresponsabilidad, que a mí me pusieron un realizador que llegó de la televisión gallega el día antes, y el prónter había llegado el lunes de Japón, y no sabíamos utilizarlo", confesó el simpático corresponsal.

Contó además el periodista madrileño, a modo de anécdota, que cuando llevaba seis meses en el telediario fue a la Feria de Libro de Madrid a firmar su última publicación y, tras una vida dedicada a la escritura, la gente se le acercaba sorprendida y le decía: "Ah, usted también escribe libros": "La televisión había borrado todo lo demás".