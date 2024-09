Muere Juanma García, el ganador de 'La casa de tu vida'

El exconcursante Juanma García, conocido por su participación y victoria en el reality show 'La casa de tu vida', ha fallecido el 12 de septiembre a los 44 años. La noticia ha sido anunciada por 'El portal de Cádiz', aunque aún no se han revelado las causas de su muerte. García, natural de Chiclana de la Frontera, fue una de las figuras más emblemáticas del programa, que se emitió por primera vez hace 21 años en Telecinco.

Juanma García se destacó en la primera edición del reality, donde junto a su entonces pareja, David Cereceda, lograron conquistar al público y alzarse con el premio, una casa valorada en casi 180.000 euros. Ambos se convirtieron en un referente para el colectivoLGTBIQ+, siendo una de las primeras parejas del mismo sexo en participar en un programa de este tipo en España. Sin embargo, la victoria no les trajo la felicidad esperada, sino una serie de problemas económicos que marcaron sus vidas.

El premio, que incluía la casa en Chiclana, pronto se convirtió en una carga económica. Según relató García, tuvieron que afrontar el pago de los impuestos correspondientes, pero un contrato les impedía vender la propiedad durante dos años, lo que les llevó a endeudarse. Ambos solicitaron un préstamo para cubrir los gastos, pero la ruptura de la pareja complicó aún más la situación, dejándoles con una deuda que nunca lograron saldar del todo. "Lo único que tengo con él es la deuda del préstamo que pedí para la casa", confesó García en una de sus últimas entrevistas. La relación, que en su momento fue un ejemplo de visibilidad para el colectivo, terminó en malos términos con acusaciones cruzadas y recriminaciones mutuas.

Además de los problemas económicos, Juanma enfrentó serios problemas de salud. En 2016, sorprendió al público con su impresionante transformación física tras someterse a una reducción de estómago. "Me hice la reducción cuando mi madre ya me tuvo que lavar. Tenía 25 años y pesaba 150 kilos, no podía seguir así", explicó en una entrevista. Sin embargo, la operación se complicó gravemente, provocándole una infección que puso su vida en peligro. A pesar de haber logrado perder más de 60 kilos, las secuelas de la operación siempre estuvieron presentes, aunque se desconoce si su fallecimiento está relacionado con estas complicaciones. Durante años, García se mantuvo alejado del foco mediático, trabajando en una empresa de electricidad y tratando de rehacer su vida tras la ruptura con David.

La muerte de Juanma García deja un vacío en quienes lo recordaban como una figura emblemática de la televisión. Su paso por "La casa de tu vida" marcó un hito, no solo por su victoria, sino por el impacto social que tuvo su participación en un momento en que la representación del colectivo LGTBIQ+ era aún limitada en la televisión. Su fallecimiento se suma al de otro concursante del reality, Carlos Menéndez, quien murió en un accidente de tráfico el mismo año del estreno del programa.