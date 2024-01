Muere el modelo y actor Alec Musser ("Todos mis hijos"), a los 50 años

El actor de 50 años, Alec Musser , conocido por interpretar a Del Henry en "Todos mis hijos" , falleció el pasado viernes por la noche en su casa de California. De momento no existe causa oficial de la muerte, que fue confirmada por su pareja Paige Press.

Musser hizo su debut en la telenovela de ABC en 2005 después de ganar el concurso de telerrealidad de SOAPnet "I Wanna Be a Soap Star" . Obtuvo un contrato con "Todos mis hijos" y se convirtió en el segundo actor en interpretar a Del Henry, sucediendo a Winsor Harmon. Dejó la telenovela en 2007. Después de AMC , Musser en 2009 volvió a aparecer en "Rita Rocks" de Lifetime, protagonizada por Nicole Sullivan ("Black-ish" ). Ese mismo año, apareció en "Road to the Alta"r , una serie web de 10 episodios protagonizada por Jaleel White (" Family Matters" ) y Leyna Juliet Weber ( "As the World Turns" ). También tuvo un breve pero memorable papel en la película de Adam Sandler de 2010, "Grown Ups" .

“Me encantaba este chico. No puedo creer que se haya ido”, escribió Sandler en Instagram . “Qué buen hombre tan maravilloso y divertido. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi cariño. Una verdadera gran novia de persona”. El crédito televisivo más reciente de Musser es en 2011 por un episodio de "Mujeres desesperadas". A lo largo de su carrera, Musser encontró el éxito como modelo de fitness y apareció en numerosas revistas, incluidas "Men's Health", "Men's Workout" y "Ejercicio Salud" .

El actor falleció en su propia casa en la ciudad californiana de Del Mar el pasado sábado 12 de enero, según informó Paige Press a "Deadline". La mujer quiso compartir un mensaje de despedida en las redes sociales, dedicándole unas bonitas palabras a su expareja: "Descanse en paz el amor de mi vida", escribió en una serie de publicaciones. "Nunca dejaré de amarte. Mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos muy felices. Eras el mejor prometido que jamás hubiera pedido".