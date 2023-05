Muere Rolf Harris, la estrella de la televisión y pedófilo, a los 93 años

Rolf Harris fue una estrella televisiva australiana que profesionalmente destacó como músico y compositor, comediante, actor y pintor. Su vida cambió en 2014 cuando fue condenado por agredir sexualmente a cuatro niñas menores de edad.

Según informan medios británicos, Harris murió a los 93 años, y ya ha sido enterrado tras un funeral "secreto". Según ha informado su familia, la exestrella televisiva padecía una enfermedad, cáncer de cuello, desde que salió de prisión hace seis años. Tras su paso por la cárcel vivía en una mansión de cinco millones de libras junto al río en Bray, en el condado de Wicklow al sur de Dublín en Irlanda.

EL pasado 11 de marzo se supo de su condición con la aparición en su casa de una ambulancia privada. De hecho fuentes de su familia han desvelado al "Daily Mail" que realmente falleció hace 15 días, pero el registro hizo efectivo su fallecimiento esta semana. En un comunicado emitido por su abogado, su familia dijo: 'Rolf Harris murió recientemente en paz rodeado de familiares y amigos y ahora está enterrado. Te piden que respetes su privacidad. No se harán más comentarios'.

Según los citados medios, le sobreviven su hija Bindi, de 59 años, y su esposa Alwen, de 91, joyera y escultora. Ella está en una silla de ruedas debido a la enfermedad de Alzheimer, pero la pareja, que se casó en 1958 y vivían juntos con la ayuda de la atención las 24 horas. El investigador privado, autor y ex oficial de policía William Merritt, autor del libro "Rolf Harris: La verdad detrás de los juicios", le dijo a "MailOnline" que se reunió con él por última vez a fines de 2022 y que estaba gravemente enfermo: 'Rolf ha estado muy enfermo. Cuando lo vi, pudo hablarme. Estaba con eso, pero obviamente no se encontraba bien'.

Los delitos por los que fue condenado incluyen abusos sexuales contra un cazador de autógrafos de ocho años, dos contra niñas en su adolescencia temprana y otra contra la amiga de su hija mayor de 16 años. Fue encarcelado durante cinco años y nueve meses después de ser condenado por 12 agresiones que tuvieron lugar entre 1968 y 1986. Un nuevo documental de ITVX descubrió recientemente imágenes inquietantes de Rolf Harris bromeando con Jimmy Savile sobre dejar a una niña "a salvo en sus brazos".

El presentador participó en los éxitos "Tie Me Kangaroo Down Sport" y "Jake The Peg", así como por una serie famosos programas televisivos para niños, Harris también pintó el famoso retrato del cumpleaños número 80 de la difunta reina Isabel II. Fue el rostro de British Paints durante más de tres décadas antes de que la marca lo abandonara cuando fue arrestado en 2013. Previamente, y después de que estallara el escándalo de abuso sexual de Jimmy Savile a fines de 2012, Harris fue arrestado como parte de la investigación policial de la Operación Yewtree . Fue interrogado en mayo de 2013 sobre denuncias históricas de delitos sexuales. Harris negó haber actuado mal y fue puesto en libertad bajo fianza sin cargos. En julio de 2014 fue condenado a cinco años y nueve meses. Fue puesto en libertad condicional en mayo de 2017 después de pasar tres años tras las rejas.

"Fui condenado por delitos que no cometí en mi primer juicio. Esa no es solo mi opinión, sino la opinión del Tribunal de Apelación que anuló una de mis condenas. Ya había cumplido la pena de prisión en el momento de la apelación. Cambié mi equipo legal después del primer juicio, y me dijeron que si la verdad estaba ahí, William (Merritt) la encontraría y lo hizo. Las pruebas que encontró demostraron mi inocencia ante dos jurados posteriores. Estaría en prisión cumpliendo una condena por delitos que no cometí si no fuera por la investigación de William. Es difícil poner en palabras la injusticia que siento', esas fueron sus últimas palabras respecto a lo sucedido.