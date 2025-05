Netflix orienta su estrategia publicitaria personalizada a sus 94 millones de usuarios

El Upfront 2025 de Netflix, celebrado el 14 de mayo en Nueva York, marcó un hito en la estrategia de la plataforma, combinando anuncios de contenido global, innovaciones tecnológicas y una fuerte apuesta por la publicidad personalizada. Entre los anuncios una plataforma para segmentar campañas de manera específica para cada usuario. Además, se han conocido el nombre de series renovadas, nuevas producciones, películas originales, eventos en vivo y apuestas deportivas.

La presidenta de Netflix Ads, Amy Reinhard, abrió el evento destacando el éxito del plan con anuncios, que ya suma más de 94 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. En Estados Unidos, los suscriptores de este plan consumen una media de 41 horas mensuales, mientras que en España la cifra asciende a 46 horas, situando al país como uno de los mercados con mayor engagement. Reinhard remarcó que “los anuncios en Netflix generan una favorabilidad de marca ocho veces mayor y un 162% más de ventas por impresión que la media de la TV conectada”, subrayando que la plataforma no compite por volumen, sino por calidad de atención.

La gran apuesta tecnológica de la compañía es la Netflix Ads Suite, una plataforma publicitaria que ya opera en EE. UU. y Canadá y que en junio llegará a los 12 países donde se ofrece el plan con anuncios, incluido México. Esta suite permitirá segmentar campañas por más de 100 intereses y 17 categorías, integrar datos propios y de terceros, y lanzar formatos modulares e interactivos impulsados por inteligencia artificial generativa. El objetivo: que la publicidad en Netflix deje de ser una pausa y se convierta en una extensión de la historia.

Bela Bajaria, Chief Content Officer de Netflix, fue la encargada de presentar la programación que marcará 2025. Entre los regresos más esperados destacan nuevas temporadas de éxitos como "Los Bridgerton" (temporadas 5 y 6), "La diplomática", "Las cuatro estaciones", "El amor en el espectro", "Million Dollar Secret"," Mi vida con los chicos Walter", "Survival of the Thickest", "Big Mouth" (T8), "Emily en París" (T5), "El problema de los 3 cuerpos" (T2), "El amor es ciego" (T9)," Lupin" (parte 4), "Outer Banks" (T5), "Un lugar para soñar" (T7), "Merlina" (T2), "The Witcher" (T4), "El juego del calamar" (T3) y la esperada última temporada de "Stranger Things".

Entre las novedades, Netflix anunció:

The Body, un drama sobre histeria colectiva tras visiones proféticas.

All The Sinners Bleed, thriller sobre el primer sheriff negro de un condado del sur de Virginia.

Comedia de Dan Levy protagonizada por Laurie Metcalf y Taylor Ortega.

Star Search, que regresa en formato en vivo y renovado.

Prime Time, serie documental sobre Deion Sanders.

En el apartado cinematográfico, destacan:

Here Comes the Flood, con Denzel Washington y Daisy Edgar Jones.

Fight for '84, con Jamie Foxx.

Jay Kelly, protagonizada por George Clooney.

Happy Gilmore 2, con Adam Sandler.

Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

Eventos en vivo y apuesta deportiva

Netflix refuerza su apuesta por el directo y el deporte. En 2025 y 2026 transmitirá partidos de la NFL en Navidad, la pelea Taylor vs. Serrano 3 (11 de julio de 2025), WWE Monday Night RAW (fuera de EE. UU.) y el evento global para fans Tudum, que se celebrará el 31 de mayo. También retransmitirá los Premios del Sindicato de Actores el 1 de marzo de 2026.

El evento contó con la presencia de figuras como Jason Bateman, Jude Law, Kristen Bell, Charlize Theron y Jerry Jones, quienes presentaron sus próximos proyectos. Las Dallas Cowboys Cheerleaders cerraron la jornada con una actuación en vivo. Bajaria resumió la visión de la compañía: “No ocupamos espacios, programamos carteleras. Con más de 700 millones de personas viendo, no podemos ser solo una cosa. Necesitamos ser la mejor versión de todo”