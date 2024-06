Ojo a la estafa de HBO Max por 2 euros

El reclamo es lo suficientemente atractivo (e increíble) para que algún incauto caiga en las redes de una estafa. “Consigue el HBO Max durante 12 meses. Precio para ti: €2,00”. Así se anuncia este nuevo caso de "phising" en internet en el que con esta supuesta oferta enviado "supuestamente" por la plataforma HBO Max, que ya ni siquiera se llama así. "Se trata de phishing: los timadores se hacen pasar por la plataforma de streaming para hacerse con nuestros datos personales y bancarios y suscribirnos a un servicio online de pago", informan desde Newtral.

Se tiene conocimiento de que ya existió un intento de estafa en octubre de 2022 en el que prometían HBO Max por 2 euros anuales, pero en realidad era una suscripción de 42,95 euros mensuales. Aprovecharon entonces que estaba a punto de lanzarse la esperada "La casa del Dragón" y muchos suscriptores no supieron leer la letra pequeña. Los ciberdelincuentes presentaban esta supuesta opción a través de correo electrónico. En el mensaje, facilitan un enlace que redirige a una página web que informa falsamente de que los usuarios han sido seleccionados al azar para participar en una encuesta y obtener la suscripción por un precio reducido. Además, el usuario debe darse cuenta de que HBO Max se llama Max desde hace meses, con lo que es claramente un truco antiguo.

Como han comprobado una vez más desde Newtral todo es un engaño que acaba en una página web de estafa, en este caso https:// www. essentialwins. com/ que no es la oficial de Max (https://www.max.com/). En esta página, podemos encontrar una supuesta oferta para conseguir una suscripción anual por dos euros. Tras contestar a unas supuestas preguntas de control, acabamos en otra web en la que se nos piden datos personales y fiscales, cosa que también sabemos que no debemos hacer.

Ya en enero de este año la Organización de Consumidores y Usuarios, avisaba de que este tipo de timos se ha convertido en uno de los más populares de los últimos años, debido a la gran cantidad de población que mantiene algún perfil registrado en las plataformas. Estos cibercriminales utilizaban un 'smishing' a través de SMS para hacerse pasar por alguna de las plataformas de streaming, con la intención de hacerse con datos personales, bancarios y credenciales de acceso de la víctima. Para evitarlo, la mejor forma es conocer la estrategia de estos estafadores. En primer lugar, la víctima recibe un mensaje en el que le informan sobre la caducidad de suscripción a la plataforma. Para renovarla, requieren que el usuario envíe su información, incitando que lo haga lo antes posible para evitar la cancelación u ofreciendo alguna promoción falsa. Además, estos ciberdelincuentes utilizan los logos y elementos de identificación de la compañía para que resulte más creíble.