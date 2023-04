Onda Cero, única cadena que crece en el último año

Los oyentes de la radio en España buscan un modelo muy concreto de radio que les aporte confianza gracias a su credibilidad, pluralidad y la cercanía de sus comunicadores. Por eso, y según los datos de la primera ola del Estudio General de Medios 2023 (EGM), Onda Cero reúne a dos millones de oyentes que confían cada día en la cadena de Atresmedia, que es, además, la única radio generalista comercial que mejora su audiencia en la presente ola.

Los protagonistas

Y si el todo es la suma de sus partes, hay que destacar el trabajo de cada uno de los programas que ha hecho posible llegar a estas cifras.Carlos Alsina, que además acaba de renovar con Onda Cero para seguir al frente del matinal «Más de uno» como director y presentador, es el comunicador de la mañana que más crece. Según el EGM, el periodista suma 132.000 nuevos oyentes, hasta los 1,4 millones de seguidores que cada día se unen a la actualidad de 6:00 a 12:20 horas. Estos datos lo sitúan como su mejor arranque de año (1ª ola) y el único matinal que crece en el último año. Por su parte, el programa diario «Julia en la onda», con la periodista Julia Otero al frente de nuevo, es el programa de la tarde que más oyentes incorpora. Alcanza ya los 575.000 oyentes (lo que supone una suma de +53.000).que cada día atrae a más oyentes gracias a su programa dinámico y variado salpicado de secciones míticas como «La columna de Julia», entrevistas, «Territorio negro» o «El gabinete», todos los días de 15:00 a 19:00 horas, con colaboradores como Raquel Martos o Pepe Colubi, entre otros.

Si hablamos de fin de semana, los sábados y domingos, Jaime Cantizano con su espacio «Por fin no es lunes,» logra una media de 850.000 oyentes. Es el segundo programa matinal del fin de semana más escuchado y el que más crece (con +265.000 el sábado y +256.000 el domingo). Rafa Latorre anota el mejor dato de «La brújula» (19:00 a 23:30 horas) desde junio de 2015. Crece en 41.000 oyentes, situándose en los 429.000. Y «Noticias mediodía», con Elena Gijón, incorpora 17.000 seguidores, hasta los 189.000. A la cabeza de los programas deportivos de la cadena, «Radioestadio», con Edu García suma 114.000 nuevos oyentes los sábados, y anota una media de 541.000 en el fin de semana. Es el único programa deportivo que crece el sábado (+114.000). Edu García le imprime al programa de las grandes citas deportivas de Onda Cero un ritmo frenético, un tono apasionado y el máximo respeto a los aficionados, protagonistas del «programa.

«Gente viajera», con Carles Lamelo, suma 49.000 nuevos oyentes el sábado (+15%) y 61.000 el domingo (+41%). Logra 381.000 y 215.000 seguidores, respectivamente. La nueva Europa FM incorpora 164.000 nuevos seguidores, lo que supone el mayor crecimiento porcentual de la radio musical española (+22%), y alcanza los 900.000 oyentes. «Cuerpos especiales», el morning show de Eva Soriano e Iggy Rubín despiertan a casi 100.000 oyentes más cada día. En total son más de medio millón los madrugadores que se levantan con Europa FM.

Con estos extraordinarios datos de comienzo del año 2023, Onda Cero y Europa FM contribuyen al éxito del grupo Atresmedia como referente informativo y de entretenimiento.