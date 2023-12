Una presentadora de la BBC captada haciendo una peineta

La BBC ha vuelto a ser protagonista y todo por una de sus presentadoras. Maryam Moshiri, conductora de los informativos de la cadena británica, fue protagonista el pasado miércoles y no por dar informaciones sino por como fue pillada antes de ejercer su función.

Al inicio de dichos informativos, el arranque de la emisión estuvo acompañado por una cuenta atrás. Cuando el marcador llegó a cero se produjo la conexión con Moshiri la cual debía comenzar a dar informaciones, sin embargo un gesto cambió todo. Maryam fue pillada haciendo una peineta acompañada de una mueca con la cara. Rápidamente intentó disimular aquello cambiando su semblante para dirigirse a la audiencia. “En directo desde Londres. Esto es BBC News”, comenzaba a decir.

Aunque el momento duró menos de un segundo, la imagen se volvió viral y la presentadora quiso pedir disculpas explicando todo lo ocurrido.

“Ayer, justo antes de llegar a la hora, estaba bromeando un poco con el equipo. Yo estaba fingiendo contar hacia atrás igual que el director me estaba contando hacia atrás de 10 a 1 incluyendo los dedos para mostrar el dedo. Así de 10 dedos levantados a uno. Cuando llegamos al uno, giré el dedo para bromear y no me di cuenta de que lo grabarían las cámaras”, escribe en sus redes sociales.

“Era una broma privada con el equipo y siento mucho que saliera en antena. No era mi intención que esto sucediera y lo siento si ofendí o molesté a alguien. No estaba ”haciendo una peineta“ a los telespectadores, ni siquiera a una persona en realidad.

Era una broma tonta dirigida a un pequeño número de mis compañeros

”, añade la periodista.