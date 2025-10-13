La 1 de RTVE emitirá en directo el partido de España contra Bulgaria: fecha y hora

Segundo parón de selecciones de la temporada 2025/2026 y el combinado nacional liderado por Luis De la Fuente encamina su pase a la fase final del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. La 1 de RTVE emitirá la jornada cuatro de esta fase de clasificación, en la que España se enfrenta a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. El encuentro tendrá lugar este 14 de octubre a las 20:45 y será el producto estrella del nuevo canal del ente público, La 2Cat, cuyas emisiones comienzan mañana martes, con un 70% de la programación en catalán con la intención de llegar al 100% en 2027.

Mañana martes 14 de octubre, a partir de las 20:45 de la tarde, a través de La 1 de RTVE, La 2Cat y RTVE Play, los telespectadores de nuestro país podrán disfrutar de la jornada 4 de clasificación de cara al Mundial 2026. España, con tres victorias en tres partidos, se enfrentan a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid, en la que el combinado de Luis de la Fuente busca dar un golpe definitivo al grupo E de la confederación europea. De momento el balance es alentador para nuestra selección, con 11 goles a favor y cero en contra, con Unai Simón como capitán, sumando tres porterías a cero consecutivas. Además de la narración habitual de Juan Carlos Rivero, la audiencia podrá disfrutar de los comentarios del partido de la Selección en catalán y en gallego, marcando un hito histórico en el ente público.

Así es Bulgaria, el rival de España de cara al Mundial 2026

La selección búlgara ocupa ahora mismo la posición número 86, por debajo de los combinados nacionales de Zambia y Curazao. Bulgaria marcha última de grupo, con 12 goles en contra y solo uno a favor en esta fase de clasificación de cara al Mundial 2026. Históricamente, Bulgaria no ha gozado de grandes actuaciones en fase finales de Copas del Mundo y Eurocopas, quitando la etapa dorada del país balcánico, comandados por Hristo Stoichkov, alcanzando el cuarto puesto en el Mundial 1994, celebrado también en suelo norteamericano.