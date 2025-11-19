Kevin Costner podría dar vida a Bill Clinton en 'United', la ambiciosa serie impulsada por la ONU

Kevin Costner podría meterse en la piel de Bill Clinton en la nueva serie política 'United', un proyecto que se encuentra en fase inicial de desarrollo y que contará con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas. Según fuentes cercanas a la producción, el actor está en conversaciones para asumir el papel del expresidente estadounidense mientras también ejerce como productor ejecutivo junto a Leonardo DiCaprio.

La serie estará dirigida y escrita por David Raymond, conocido por su trabajo en 'Night Hunter'. 'United' pretende narrar historias reales de heroísmo, cooperación y resistencia protagonizadas por humanitarios que trabajan para mejorar las condiciones de vida en distintos lugares del mundo. El proyecto contará con la producción de Appian Way, Onwards Studios y Prime Focus DNEG, mientras que Fifth Season ejercerá de distribuidora internacional.

Raymond, que mantiene una relación estrecha con la ONU a través de la Creative Community Outreach Initiative, ya colaboró en 2016 en una cena organizada por el organismo para acercar a líderes de la industria audiovisual a sus programas y proyectos.

Para Costner, este posible papel presidencial llegaría en un momento de especial actividad profesional. El intérprete y cineasta ha dirigido, escrito, producido y protagonizado 'Horizon: An American Saga – Chapter 1', la primera entrega de su ambicioso proyecto cinematográfico sobre la expansión hacia el Oeste. El filme debutó en Cannes 2024 antes de su estreno en salas, mientras que 'Chapter 2', presentado en el Festival de Venecia, sigue pendiente de calendario para su lanzamiento.

Además, el actor cerró en 2024 su etapa como protagonista de 'Yellowstone', la exitosa serie creada por Taylor Sheridan, por la que ganó un Globo de Oro por su papel como el ranchero John Dutton. Entre sus próximos trabajos figuran 'Honeymoon with Harry', 'Horizon: An American Saga – Chapter 3' y 'Headhunters'.