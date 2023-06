456 jugadores, 4,56 millones de dólares: El estreno de "El juego del calamar: el reto" ya tiene fecha de lanzamiento

Hace un año Netflix anunció que llevaría "El juego del calamar", su serie coreana de éxito, al siguiente nivel: crear un programa de competición "real" que simulara algunas de las pruebas del programa: "Squid Game: The Challenge". Y llegó rodeado de polémica, ya que algunos de los participantes habían desvelado lo insostenible del rodaje. Ahora se conocen más datos, como participantes y el dinero en juego y también la fecha del lanzamiento.

"¿Hasta dónde llegarás?" era la frase que se repetí en el espacio de la plataforma y será transformado en un juego real igual que la serie pero sin muerte ni mutilaciones. Al igual que la serie original, el programa de juegos sin guión contará con 456 concursantes con jugadores de todo el mundo. Se enfrentan cara a cara en varios desafíos basados ​​en los juegos infantiles coreanos presentados en el "Squid Game" original , además de nuevas pruebas concebidas específicamente para el programa.

Algunos ejemplos ya conocidos son los juegos en los concursantes asumirán el desafío de acercarse sigilosamente a Mugunghwa, la espeluznante muñeca gigante, mientras usan paquetes de sangre al estilo de las películas que explotan en su torso si no completan el desafío "Luz roja... Luz verde" como se ve en el primer avance teaser lanzado el 18 de junio. También se usará la prueba de "Dalgona Cookie". Además, las ropas que llevarán los concursantes imitan los uniformes que usan los personajes en la serie original, con chándales verdes y blancos con números. Mientras tanto, los guardias se visten con los mismos trajes rojos y máscaras negras del drama original y no pueden interactuar con los participantes ni decir una sola palabra.

"Squid Game: TheChallenge" , que se ha filmado en dos estudios en el Reino Unido, fue calificado como una " competencia masiva y experimento social " por Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guión de Netflix, en un comunicado. Sin embargo, los concursantes que participaron en el programa de juegos hablaron en febrero de 2023 y filtraron las condiciones "inhumanas" que experimentaron en el set. "Variety" entrevistó a varios de ellos, que narraron la filmación en medio de una ola de frío en Gran Bretaña como uno de los factores que llevaron a los servicios médicos al lugar.

"The Challenge" se anunció por primera vez en junio de 2022 después de que el drama original " conquistó al mundo ", dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guión de Netflix, en un comunicado que confirma la noticia. El lema oficial de "Squid Game: The Challenge" dice: "Aunque la versión de realidad de ' Squid Game ' no es una cuestión de vida o muerte, todavía hay mucho en juego: 456 jugadores competirán para ganar $ 4,56 millones, el más grande premio en efectivo en la historia de la telerrealidad".

de 2023.