Adara Molinero se queda a las puertas de una salvación esencial y sigue nominada en 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero es la gran protagonista de esta segunda edición estelar de 'Supervivientes', A pesar de repetir la misma fórmula y seguir un patrón similar de conducta con respecto a sus concursos anteriores, la madrileña siempre consigue cautivar a la audiencia y a los directivos de la cadena con sus actuaciones. Tras una semana horrible, con una bronca monumental con Miri, la pérdida de su madre en Honduras tras ser expulsada y una ataque de nervios que casi termina en abandono, Adara tenía una oportunidad anoche de dar un golpe sobre la mesa y conseguir una salvación que la aupara moralmente. Sin embargo, la audiencia se decantó por la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, bendiciendo a Gloria Camila, que consigue sobreponerse al "Huracán Adara" y garantiza su presencia en Cayo Cochinos, mínimo una semana más. Esta no fue la única dinámica que tuvo a la nacida en Alcobendas como protagonista, ya que Jorge Javier Vázquezsonsacó a Elena Rodríguez y todo el mundo descubrió la conversación secreta que ha tenido con su hija Adara antes de regresar a España.

Los concursantes de Playa Caos vivieron una jornada positiva al obtener la victoria en la prueba nocturna, lo que les permitió disfrutar de un merecido brownie y recuperar energías para los siguientes retos. Gracias a esa motivación, Iván y Carlos lograron imponerse en la prueba de pre líder, mientras que en el equipo contrario fueron Torres y Tony quienes se destacaron con su desempeño. No todos corrieron con la misma suerte, pues Miri y Alejandro Albalá recibieron la sanción de sus grupos y fueron designados como los encargados de la comida, un rol que implica responsabilidad pero que suele vivirse como un castigo dentro del concurso.

El programa también generó expectación con la presencia de Elena en el plató, segunda expulsada de la edición, quien se mostró preocupada por la fragilidad emocional de su hija Adara. La madre reconoció que la concursante atraviesa dificultades para controlar sus sentimientos y que su estado físico le juega en contra. Durante la emisión, se reveló una conversación íntima entre ambas en la que Adara parecía pedir ayuda para abandonar, lo que provocó debate en torno a sus verdaderas intenciones.

Jorge Javier explicó que la concursante había pedido a su madre transmitir a sus seguidores que la expulsaran, aunque luego apareció arrepintiéndose de esas palabras y manifestando su deseo de continuar en el concurso. Esta contradicción dejó en manos del público la decisión final, aumentando la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la próxima gala, en la que Adara Molinero se juega la expulsión junto a Fani Carbajo y Jessica Bueno.