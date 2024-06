Amaia confiesa la impactante cifra que ha tenido que pagar a Hacienda en la declaración de la Renta

Este pasado miércoles, en uno de los últimos programas de 'La Resistencia' en Movistar+, Amaia Romero ha sorprendido a la audiencia al revelar la cantidad que ha tenido que pagar a Hacienda en su declaración de la renta. Durante su entrevista con David Broncano, la cantante no eludió ninguna pregunta, mostrando una naturalidad que ya es característica en ella.

En la conversación, que se centró en la presentación de su nuevo single "Nanai" previsto para lanzarse este viernes 14 de junio, Broncano planteaba su clásica pregunta sobre el dinero que la invitada tiene en el banco. A diferencia de otros invitados que suelen evadir responder, Amaia fue directa: "En la declaración de la Renta, por ejemplo, he tenido que pagar como 70.000 euros. Eso ha sido un poco bastante duro".

Broncano reaccionó a la respuesta de la cantante diciendo: "Uf, eso es que ha entrado bastante dinero", a lo que Amaia respondió: "Venía con esta respuesta ya preparada para que os hicierais una idea".

Tras ese momento, el programa continuó con su tónica habitual de preguntas. Así, Broncano también le preguntó a Amaia sobre sus relaciones sexuales en el último mes, utilizando su peculiar sistema de puntuación. "Hay tres baremos, no sé si los has visto, relaciones sexuales normales un punto, petting es 0,6 y masturbación, 0,2", explicó Broncano. Amaia respondió con humor y naturalidad, generando risas "Petting está muy bien, sí. Está genial. No sé, voy a decir un 5,2 o algo así. Bueno, vamos a dejarlo en 6,2".