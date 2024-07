Ana Terradillos sorprende con un emotivo mensaje en 'La mirada crítica'

Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' en Telecinco, sorprendió a la audiencia este viernes con un inesperado y emotivo mensaje personal. Al finalizar el programa, en lugar de su habitual despedida, Terradillos dedicó unas palabras de cariño a su padre, quien atraviesa un momento delicado de salud.

En los instantes finales de la tertulia política, justo antes de ceder el testigo a Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver' en sustitución de Joaquín Prat, Terradillos se salió del guion. Con la voz firme pero cargada de emoción, felicitó a su padre por su cumpleaños: "Hasta aquí 'La mirada crítica', pero antes de irme, permítanme que felicite a una de las personas que más quiero en este mundo, a mi padre. Aita, muchísimas felicidades, pasa muy buen día y luego te doy un besito", expresó mirando fijamente a cámara. El mensaje, sin embargo, no terminó ahí. Ana Terradillos añadió una frase que reveló la situación difícil que atraviesa su familia: "Recupérate pronto, que nos haces mucha falta", concluyó, dejando clara la importancia de su padre en su vida.

Patricia Pardo, quien estaba en pantalla durante el mensaje, no pudo ocultar su emoción y respondió con cariño: "¡Qué bonito, por favor, Terra, me has emocionado y todo!". Pardo añadió que ya sentían al padre de Ana como parte de la familia: "Es que a tu aita lo queremos ya como si fuese de la familia, como si lo conociéramos de toda la vida". Terradillos, visiblemente conmovida, explicó que su padre se encuentra "fastidiado" en estos momentos, y pidió a su compañera que se uniera al mensaje de apoyo. Patricia Pardo no dudó en sumarse: "Pues desde aquí le mandamos un beso enorme al aita, muchísimas felicidades y que disfrute usted de su día".