Arturo Valls: "El espectador va a poder ver cómo funciona la lógica de su cerebro"

Antena 3 da un paso importante en el panorama televisivo español con el estreno de 'El 1%', un concurso innovador presentado por el carismático Arturo Valls. Tras un acuerdo estratégico con BBC Studios, Atresmedia estrena esta noche en horario prime time (22:50 horas) un reto que promete medir la verdadera inteligencia de los participantes. El concepto es simple pero desafiante: 100 concursantes se enfrentan a preguntas que solo el 1% del país sería capaz de responder, pero no se tratan de cuestiones de cultura general; la lógica es el ingrediente clave en este juego. Desde el principio, la tensión se palpa en el ambiente, con cada concursante compitiendo por mantenerse en la carrera y llegar a la pregunta final que definirá al ganador de los 100.000 euros.

Cada uno de los ocho programas de esta primera edición, compuesto por 15 preguntas meticulosamente seleccionadas, se basan en un estudio exhaustivo realizado a más de 1.000 personas representativas de la sociedad española. Este análisis permite categorizar las preguntas en tres niveles de dificultad: del 90% al 60%, del 50% al 5% y, finalmente, el desafío principal del 1%. La mecánica del juego, diseñada para mantener la emoción en todo momento, ofrece a los concursantes estrategias para avanzar: desde utilizar su dinero inicial para superar una pregunta hasta la posibilidad de retirarse con un premio garantizado en las etapas finales. Además, el concurso contará la participación de personajes famosos que no optarán a ningún premio, pero que tendrán que demostrar su conocimiento. En la primera entrega de esta noche estarán Miguel Lago, Soraya Arnelas y Nicolás Coronado. Con la expectativa en alza, 'El 1%' promete ser un desafío intelectual único en su género. Arturo Valls ha desvelado detalles sobre esta apuesta de Atresmedia en una entrevista a LA RAZÓN.

P: ¿Había ganas de volver a un concurso después de presentar 'Mask Singer'?

R: Sí, había muchas ganas porque es un género que trabajé durante 10 años en ‘Ahora caigo’. Me apetecía volver a ese contacto directo con los concursantes y a verlos sufrir. En ‘El 1%’ es muy divertido cuando el porcentaje de personas va bajando y comienza a haber tensión, en ese momento suelo entrar yo a tener ese juego de tú a tú con ellos que tanto me gusta y echaba de menos.

P: ¿Cómo definiría este concurso?

R: Es un concurso en el que puede jugar toda la familia, un formato que se echaba mucho de menos en la televisión y en el que puedes ver si eres capaz de ganar a tu padre, a tu amigo o a tu pareja. ‘El 1%’ es de los concursos que he hecho en el que más te vas a poder picar por saber o no una pregunta. La diferencia con otros concursos es que las preguntas tienen que ver con el sentido común y la lógica, y no tanto con el conocimiento académico o cultural. Además, hay 100 concursantes que van a ir siendo eliminados hasta llegar a entrar en el club del 1% donde se puede optar a conseguir los 100.000 euros.

P: ¿Es tan “estresante” el programa como afirman algunos concursantes?

R: Sí, pero en el buen sentido. Es un estrés que tiene que ver con la emoción, con la incertidumbre, con el porcentaje que va bajando y con la posibilidad de plantarte en un momento determinado o ir a por el bote del programa; el clásico dilema de todos los concursos. ‘El 1%’ es un programa muy amplio porque permite todo tipo de concursantes, desde el ingeniero industrial o el matemático hasta cualquier persona de a pie. Además, muchas veces te va a sorprender porque el que piensas que puede acertar la pregunta, la falla y el que puede fallarla, la acierta.

P: A pesar del estrés, ¿hay cabida para el humor como en 'Ahora caigo'?

R: Hay humor, pero es un humor un poco más comedido debido a que es un concurso que se emite en prime tiene y que tiene un premio mucho mayor. El programa requiere un poco más de solemnidad, pero no mucha. Al final la naturaleza de uno es la que es y siempre sueles soltar un chiste o hacer una pequeña broma al concursante. Va a tener partes muy divertidas que van a gustar a todo el que lo vea.

P: Es un concurso que ha triunfado mucho en otros países teniendo una gran cuota de pantalla, ¿cree que el formato puede encajar igual de bien en los espectadores españoles?

R: Creo que sí. ‘El 1%’ ha funcionado muy bien y se ha renovado en todos los países donde se ha emitido. Además, considero que el concurso genera ese pique en el espectador de querer jugar a si se la sabe o no mientras ve el programa. Otro aspecto importante es que el espectador va a poder ver cómo funciona su cerebro con cada pregunta. Esto va a sorprender y va a gustar mucho a la gente.

P: ¿Qué diferencia a ‘El 1%’ de otros concursos de la parrilla actual de televisión?

R: Sobretodo el atractivo de su presentado. Eso es lo que le diferencia del resto de concursos (ríe). Mentira, fuera bromas, lo que lo hace diferente es que cualquiera puede jugar.

P: Ha sido presentador de ‘Ahora caigo’, de ‘Me resbala’ y ‘Mask Singer’, ¿es ‘El 1%’ el concurso más difícil al que se ha enfrentado por estructura y número de concursantes?

R: Por el tipo de preguntas, por el número de concursantes y por la forma de ser del plató, sin público, diría que sí. He pasado de tener a 10 concursante con sus agujeros a tener 100 concursantes. Ha sido un cambio al que me he tenido que acostumbrar.

P: Es un concurso donde es importante el conocimiento, la inteligencia e incluso la intuición, ¿qué porcentaje le da a cada uno de estas características?

R: No te puedes preparar para que tu cabeza funcione con una lógica concreta en ‘El 1%’, es algo muy innato. En el concurso vas a poder comprobar cómo funciona tu cerebro al intentar buscar la solución correcta. Otro aspecto interesante es que no hay personas que se preparen para el concurso como en ‘Pasapalabra’ o ‘Atrapa un millón’, aquí hay gente que se ha presentado para ver si era capaz o no de acertar. Esto estaba muy bien porque notabas que había muchos concursantes vírgenes, muy poco resabiados.

P: Esta primera entrega va a contar con la presencia de algunos famosos, ¿hay alguno que pueda sorprender al público?

R: Sí, van a sorprender muchos, pero más para mal que para bien (ríe). Aun así, hay algunos que han participado y que tú para ti piensas que podían haber sido un posible ganador del concurso. Hay gente famosa que tiene mucha lógica, aunque también hay veces que los famosos no dan una por culpa de los nervios.