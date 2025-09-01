'Supervivientes All Stars' pone toda la carne en el asador con su última concursante: Adara Molinero

Los rumores eran cada vez más insistentes, era el as bajo la manga que se guardaba Telecinco, y este lunes se ha desvelado por todo lo alto en el FesTVal de Vitoria. Adara Molinero será concursante de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' que se estrenará este miércoles en la cadena de televisión.

La influencer se embarcará hacia Honduras junto a su madre Elena Rodríguez, presente en el casting que completan: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri y Tony Spina.

Adara volverá a los Cayos Cochinos un año después de su aventura en la primera edición de 'Supervivientes All Stars', que estuvo marcada por una fuerte reacción alérgica con la que tuvo que luchar. Unos meses antes, había participado en 'Supervivientes 2023'.

En el vídeo promocional, Adara asegura que va a dar el máximo y que vuelve "para intentarlo otra vez" así como para "disfrutar de la experiencia" porque, en palabras suyas, "este es mi año". "Estoy feliz, este año vengo súper fuerte", ha añadido.

"Me siento incluso más fuerte y más segura de mí misma que la vez que fui la primera vez. Mi vida ha cambiado en general, me siento otra persona después de hacer muchísima terapia, he cambiado en muchos aspectos y me he quitado mucho lastre de mí misma", ha comentado.

'Supervivientes All Stars' comenzará en Telecinco el próximo 4 de septiembre a partir de las 22:00 horas y Laura Madrueño volverá a embarcarse hasta Honduras como maestra de ceremonias. La presentadora no estará sola y Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas principales, mientras que Sandra Barneda repetirá como presentadora de los debates.

Trayectoria

En su primer paso por la isla, en su participación en 'Supervivientes 2023', Adara consiguió llegar a la gran final. Tras más de tres meses de convivencia y supervivencia, la influencer se batió en el duelo final con Bosco Blach Martínez-Bordiú. El sobrino de Pocholo fue quien se llevó finalmente el deseado maletín, quedando a Adara en segundo lugar.

Unos meses más tarde, volvió a Honduras, esta vez como concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Tras pasar los primeros días en la playa, Adara tuvo que ser evacuada tras sufrir una fuerte reacción alérgica que le obligaba a estar en observación por el equipo médico y que hacía que un gran bajón se apoderara de ella.

La superviviente perdió fuerzas y optó por hacer una petición a sus seres queridos al comenzar la gala en la que se jugaba su continuidad frente a Olga Moreno: "Necesito irme a casa". Los seguidores del programa cumplieron su deseo y Adara Molinero se convirtió en la primera expulsada del programa.