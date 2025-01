La audiencia dicta sentencia en 'GH Dúo 3' y expulsa a uno de los fichajes estrella de la edición

La cuarta gala de 'GH Dúo 3' ha estado marcada por una de las expulsiones más esperadas por la audiencia: Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo Jr., ha abandonado la casa con un contundente 73% de los votos. Su salida llega tras la polémica generada por una acusación falsa de agresión contra su compañero Javier, una situación que ha acaparado el foco mediático de la edición en estos primeros días de concurso en la casa de Guadalix.

Ana Herminia, convertida en una de las figuras más controvertidas del reality, ha justificado su denuncia falsa aludiendo a problemas de salud y medicación: "Ese día tuve un problema con los medicamentos. No sabía si era verdad lo que había sentido en la pierna. Me equivoqué en las palabras", ha explicado. Sin embargo, cuando el programa de Telecinco le ha mostrado las imágenes del supuesto incidente, donde Javier únicamente le rozó la rodilla, la concursante ha optado por no retractarse completamente y ha argumentado que la situación fue exagerada por su estado emocional. El momento sin duda alguna ha generado tensión incluso en plató, donde su esposo, Ángel Cristo Jr., ha expresado su desacuerdo: "No hay justificación, solo hay que pedir perdón. Ana, por favor, él te toca, no te golpea. Es un error gravísimo". Esta postura ha sido respaldada por otros concursantes y colaboradores, quienes han señalado la gravedad de acusaciones falsas en un contexto sin cámaras.

Por otra parte, Ana Herminia ha enfrentado la expulsión junto a Álex Ghita, tras la salvación inicial de Maica Benedicto, que ha celebrado emocionada su continuidad en el programa. Desde el inicio de la semana, los porcentajes de votación habían marcado una clara desventaja para Ana Herminia, quien acumuló un 73% de los votos frente al 27% de Álex. En sus primeras declaraciones tras el veredicto, Ana Herminia ha expresado alivio: "No tengo mi salud bien, estoy feliz de volver a casa. Prefiero no estar cuando no puedo dar el 100%". Asimismo, la concursante estrella ha mencionado su hipertensión y su incapacidad para adaptarse al formato como motivos de su desgaste emocional.

Además de la expulsión, la cuarta gala del reality de Mediaset ha incluido un toque de atención del presentador, Carlos Sobera, quien ha advertido nuevamente a los concursantes sobre el uso de términos despectivos en sus interacciones: "Basta ya de usar el femenino con intención de ofender. Es una línea roja que no se deja pasar". La noche ha cerrado con nuevas nominaciones que dejaron en la cuerda floja a Maica, Frigenti, Álex Ghita, Sergio y Manuel Cortés, lo que anticipa aún más tensión en la casa. Mientras tanto, Ana Herminia se despide de 'GH Dúo 3', dejando tras de sí una de las mayores controversias de esta edición.