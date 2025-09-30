Telecinco cancela 'El precio de' tras solo cuatro emisiones por sus flojas audiencias

Telecinco ha decidido retirar de su parrilla 'El precio de', el programa de investigación dirigido y presentado por Santi Acosta, tras solo cuatro emisiones. El formato se estrenó como una de las principales apuestas de la cadena para la noche de los lunes en esta temporada televisiva, pero sus registros de audiencia no han alcanzado las expectativas, lo que ha precipitado su desaparición.

La última entrega, emitida el 29 de septiembre bajo el título 'El precio de la codicia', fue en realidad la despedida del espacio, aunque desde la cadena no se promocionó como tal. En su lugar, Telecinco volverá a recurrir al contenedor 'Cine 5 estrellas', con el que suele cubrir huecos de programación en prime time. Así, el próximo lunes 6 de octubre ofrecerá una nueva reposición de 'Pretty Woman', la icónica cinta protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, que celebra su 35 aniversario.

La apuesta por el cine no quedará en un único pase, ya que la cadena también promociona el estreno de 'Sound of Freedom' (Alejandro Monteverde, 2023), lo que apunta a que la estrategia de cine en el primer prime time de la semana se prolongará más allá de octubre. Con esta decisión, Mediaset busca mejorar los flojos resultados de 'El precio de'.

El espacio arrancó el 8 de septiembre con un notable 13,1% de cuota de pantalla, pero no tardó en perder fuelle: las dos siguientes entregas bajaron al 10,2% y al 8,7%, respectivamente. La emisión de este lunes repuntó hasta un 11,1%, aunque sin lograr consolidarse como una oferta competitiva frente a la competencia.

Queda por ver si esta cancelación es definitiva o si Telecinco decidirá rescatar más adelante el formato, producido en colaboración con Mandarina ('De Viernes'). Por ahora, lo que sí ha quedado patente es que el proyecto necesita cambios de planteamiento y temas más sólidos para aspirar a tener continuidad en el prime time.