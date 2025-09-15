Christian Gálvez ficha por Telemadrid para ponerse al frente de ‘La Tarde’

Telemadrid prepara el lanzamiento de ‘La Tarde’, un nuevo magazine diario producido por Catorce Comunicación y conducido por Christian Gálvez. El espacio combinará entrevistas, reportajes, testimonios y participación del público con el objetivo de ofrecer entretenimiento, cercanía y orientación práctica a los espectadores.

El programa nace con la vocación de acompañar especialmente a las generaciones más mayores y dar visibilidad a la problemática de la soledad no deseada, que afecta a un 21,5 % de la población de la Comunidad de Madrid, según datos oficiales.

En cada emisión se incluirán relatos en primera persona —tanto de ciudadanos anónimos como de personajes conocidos—, secciones de servicio público con consejos de salud, seguridad, bienestar y economía doméstica, así como contenidos culturales con recomendaciones de teatro, música, gastronomía y fiestas populares. También se contemplan sorpresas en directo y dinámicas participativas con el público.

Para Gálvez, este proyecto supone una nueva etapa en su carrera. El presentador ha explicado que se trata de "una oportunidad única de crecimiento profesional" que le permitirá explorar un registro distinto al del entretenimiento y los concursos. "Este magazine me ofrece la posibilidad de comunicar, escuchar, compartir y acompañar", señaló.

Christian Gálvez fue el rostro de ‘Pasapalabra’ entre 2007 y 2019 y ha conducido otros formatos televisivos como ‘Tú sí que vales’, ‘Supervivientes’, ‘Alta tensión’ o ‘¡Boom!’. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como la Antena de Oro (2011) y el Premio Iris al Mejor Presentador (2017).

Además de su faceta televisiva, ha desarrollado una carrera literaria con ensayos y novelas históricas, centradas en figuras como Leonardo da Vinci o Jesús de Nazaret. Su último trabajo, ‘Te he llamado por tu nombre’, aborda la vida del protagonista bíblico desde una perspectiva narrativa.