Lorena Castell y Raquel Meroño vuelven a 'Masterchef Celebrity 10' en plena batalla de la harina

Tras un final exprés provocado por Jorge Luengo y la eliminación de Soraya Arnelas, 'MasterChef Celebrity 10' regresa con una nueva entrega este lunes a partir de las 23:00 horas en La 1. La tercera gala de la temporada contará con grandes regresos y la prueba más exigente y temida: el pin de la inmunidad infiel.

El programa reunirá a dos ganadoras del reality culinario con famosos como son Lorena Castell y Raquel Meroño, y a ellas se unirá la actriz y humorista Yolanda Ramos, que regresará tras su paso por el formato en la cuarta edición. También harán acto de presencia el repostero Jordi Roca y la finalista de MasterChef 12+1 Ana Callís.

Esta última competirá en un combate culinario para elaborar una tarta libre de gluten contra los dos mejores aspirantes de la prueba "la batalla de la harina", donde previamente habrán demostrado sus destrezas en la cocina. Cada vez hay mayor variedad de harinas, por eso el jurado se ha propuesto que los aspirantes comprendan cuál es el uso más adecuado para cada elaboración.

El jurado hará una cata a ciegas y controlarán las cocinas Lorena Castell y Yolanda Ramos. Aquí entrará en juego el pin de la inmunidad infiel como recompensa y su portador podrá utilizarlo cuando lo desee para librarse de la eliminación.

Sin embargo, este privilegio puede ser arrebatado por cualquiera de sus compañeros. En la primera prueba de cada programa, si alguno se atreve, puede retar a su propietario y quedarse con este pin de la inmunidad infiel.

Exteriores

En el madrileño Monte de El Pardo se encuentra Filandón, un restaurante que rinde culto al producto con la parrilla. Las escuadras se convertirán en parte de su equipo al cocinar un menú de cuatro platos de Marcos Pérez, chef del restaurante, que degustarán 85 clientes, acostumbrados a su alta calidad. En esta ocasión, contarán con la ayuda de Raquel Meroño.

En las cocinas del talent les esperará Jordi Roca (tres estrellas Michelin), con dulces como tarta de crepes con crema de cacao, tarta tatín de manzana, postre de melón y menta y tiramisú, entre otros. Todos estos postres los ha hecho en la sección 'Cosas de casa' de sus redes sociales, que se caracterizan por ser sencillos, de primero de repostería, y hacerse en muy poco tiempo. El mejor de la prueba de exteriores se encargará de repartirlos entre sus compañeros.