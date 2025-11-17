Tras el lío del pasado jueves, el reality de Telecinco ha tomado nota y dado por finalizada la aventura del Oasis dentro de la nueva casa del concurso en Tres Cantos. 'Gran Hermano 20' ya tiene a sus dos primeras expulsadas de forma oficial, Noah y Sofía, que dicen adiós a la aventura del reality por excelencia de la televisión española tras solo 10 días de convivencia.

El cierre del Oasis que reconfiguró por completo 'Gran Hermano 20'

El debate del domingo en 'Gran Hermano 20' puso punto final al Oasis, un espacio alternativo que había generado teorías, tensiones y muchas expectativas entre los seguidores del reality. Su clausura no fue un simple trámite: conllevó una votación exprés que convirtió a la audiencia en juez inmediato del futuro de Cristian, Aroa, Rocío, Sofía y Noah. La decisión llegó con velocidad, pero no sin dramatismo. Rocío fue la primera en recibir la bendición del público, logrando el mayor apoyo para entrar como concursante oficial, un salto que marcó un antes y un después en su trayectoria dentro del programa. El segundo en avanzar fue Cristian, cuyo paso por 'Uno de GH 20' había dejado huella. Y finalmente, Aroa recuperó su sitio tras su inesperada expulsión del jueves, un giro que reforzó el casting y levantó aplausos entre quienes veían en ella una pieza clave del juego.

En contrapartida, la noche dejó dos salidas definitivas que cayeron como un jarro de agua fría: Noah y Sofía quedaron fuera para siempre, sin opción de repesca ni segundas oportunidades. El ambiente en la casa se reconfigura ahora con 18 concursantes activos y un nuevo triángulo de nominados: José Manuel, Belén y Diego, que afrontarán la próxima expulsión el jueves 20 de noviembre, una cita que podría seguir marcando el rumbo imprevisible de esta edición.