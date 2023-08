Un concursante de un reality americano es expulsado por meterse desnudo en la cama de una compañera inconsciente

El reality show estadounidense 'Below Deck Down Under' se retransmite a través de la plataforma Peacock, actualmente en su segunda temporada. Este programa se sumerge en la vida cotidiana de la tripulación que trabaja y reside a bordo de un lujoso yate durante seis semanas en Australia, tal como sugiere su título. Se trata de un spin-off del formato original 'Below Deck', estrenado en 2013.

Durante esta semana, dicho programa se vio marcado por un incidente desagradable en el que se vio a uno de los tripulantes acostándose desnudo junto a una concursante que se encontraba ebria, al borde de la inconsciencia, después de una fiesta organizada por un grupo que alquiló la embarcación. Esta situación evoca a la memoria el acontecimiento vivido con Carlota Prado y José María López en la edición 'Gran Hermano Revolution'.

Margot Sisson, una de las empleadas a bordo, se retiró a su cama en un estado de indisposición después de ingerir alcohol. En ese momento, las cámaras del reality captaron la entrada de un hombre desnudo en su cama, mientras ella permanecía inconsciente. Este individuo resultó ser Luke Jones, su compañero, quien inicialmente estaba cubierto por una toalla que luego se quitó.

La respuesta por parte del equipo del programa fue inmediata; cuando se percataron de la situación, intervinieron para que el hombre se apartara de la cama. Un miembro del equipo de producción le indicó a Luke: "Luke, necesitamos que salgas de aquí". Además, agregó: "Debo llevarte fuera, ella quiere descansar". Luke se acercó a la puerta y solicitó que lo dejaran solo, procediendo a cerrar la puerta en contra de las indicaciones recibidas. Aunque las imágenes transmitidas en el vídeo estaban borrosas, quedó claro que no llevaba ropa mientras se dirigía hacia la puerta. Posteriormente, se envolvió en la toalla y se retiró a su propio dormitorio.

El capitán del barco, Jason Chambers, fue informado sobre el incidente y decidió que Luke Jones debería pasar la noche en un hotel, fuera de la embarcación. Al día siguiente, Jones fue despedido del programa, ya que era un miembro de la tripulación del barco donde se desarrolla la grabación.

Aesha Scott, otra de las trabajadoras de la embarcación, compartió su opinión sobre el incidente, expresando: "Honestamente, no sabemos qué habría sucedido, pero verlo desnudo en su cama, sin que ella tuviera conocimiento, realmente me resulta inquietante". Añadió: "No tienes el derecho de poner a alguien inconsciente en esa posición". Por su parte, Luke Jones aceptó su despido y expresó su profunda decepción.